Chuyên gia gợi ý mẹo chọn trang phục giúp chị em mảnh mai, thon gọn

Bí quyết chọn trang phục đầu tiên là không mặc quần áo quá rộng dài. Mặc đồ thùng thình chỉ khiến bạn to béo hơn. Do đó, bạn nên mặc một chiếc áo khoác ngắn thay vì một chiếc áo khoác dài. Chọn trang phục đơn sắc có thể làm cho bạn trông mảnh mai hơn. Chẳng hạn như bộ quần áo màu ô liu trong ảnh. Khi mặc quần áo, bạn nên chú ý nhiều đến chất lượng vải của quần áo: chọn vải mỏng, bó vào người chỉ làm nổi bật các khuyết điểm của cơ thể. Một trong những mẹo chọn quần áo là sao cho phần trên cùng và dưới cùng là tối hoặc sáng và không quá tương phản. Nếu bạn muốn tạo điểm nhấn một cách trang nhã, có thể khoác thêm một chiếc áo khác màu bên ngoài. Trang phục kẻ dọc sẽ giúp bạn “ăn gian” cân nặng và trông nhỏ nhắn hơn. Bạn cũng nên hạn chế đeo các phụ kiện rườm rà bởi chúng chỉ khiến hình ảnh của bạn thêm xồ xề hơn. Bạn cũng không nên chọn quần áo với những họa tiết in lộn xộn. Và phong cách "pajama" này sẽ không phù hợp với mọi cô gái. Bạn có thể sử dụng các phụ kiện như quần kẻ sọc hay bông tai dài để “kéo dài” chiều cao. Một chiếc váy dài đơn sắc kết hợp với áo khóc vest dài sẽ giúp bạn trông nhỏ gọn hơn rất nhiều. Ngoài ra, việc xắn tay áo lên một chút cũng giúp bạn trông trông mảnh mai hơn. Ảnh: BS. Video "6 bí quyết mặc đồ bao đẹp, bạn không thể bỏ qua". Nguồn: Đẹp Mỗi Ngày

