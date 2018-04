Chữa các bệnh đường ruột bằng bài thuốc từ lá ổi

Lá ổi chứa nhiều chất chống oxy hóa và thường được dùng như một loại trà thuốc. Bên cạnh công dụng với sức khỏe, nước nấu từ lá ổi còn có công dụng làm đẹp và hỗ trợ giảm cân khá hiệu quả nữa. Ảnh: phunukieuviet.com. 1. Chữa bệnh zona (thường được gọi là giời leo): Lấy 100g búp ổi non rửa sạch, phèn chua 10g, muối 1g. Cho tất cả vào cối sạch giã nhỏ, thêm ít nước sạch vào trộn đều. Dùng nước thuốc này bôi lên chỗ đau. Ảnh: bacsivaynen.com. 2. Chữa viêm dạ dày – ruột cấp tính: Lá ổi non 30g, cắt nhỏ, sao chung với một nắm gạo, sau đó cho 500ml nước vào, sắc còn 200ml, lọc lấy nước chia làm hai lần uống trong ngày vào lúc bụng đói. Ảnh: anvitra.vn. 3. Chữa tiêu chảy: Dùng búp ổi hoặc lá ổi non 12 – 20g (sao sơ), gừng nướng 10g hoặc củ riềng khô 10 – 12g, vỏ quýt khô 10 – 12g. Cho các vị vào ấm, sắc với 500ml nước, còn lấy 200ml, chia làm hai lần uống trong ngày trước bữa ăn. Có thể thêm đường cho dễ uống. Ảnh: chuyenkhoadaday.com. 4. Có hiệu quả với bệnh sốt xuất huyết: Đun sôi 9 lá ổi trong 5 chén nước cho đến khi còn lại 3 chén nước. Sau khi lọc lấy nước và làm mát, chia uống ba lần một ngày. Ảnh: Zing.vn. 5. Tăng sản xuất tinh trùng: Việc hấp thụ trà lá ổi đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc tăng sản xuất tinh trùng, từ đó giúp thụ thai. Ảnh: news.zing.vn. 6. Giải pháp tự nhiên cho rụng tóc: Để ngăn chặn rụng tóc, đun sôi một nắm lá ổi trong một lít nước trong khoảng 20 phút. Sau khi làm mát, bôi chúng lên da đầu và massage kĩ. Ảnh: Zing.vn. (Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, trước khi sử dụng bài thuốc, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ).

