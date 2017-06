Chồng xuất hiện kịp thời cứu tôi thoát khỏi mũi tiêm chứa máu HIV

Thanh là gái đã có chồng và một con trai kháu khỉnh. Không có người trông con để tiếp tục công việc một y tá trước đó, Thanh đành ở nhà chăm cho con cứng cáp, đợi khi con 2 tuổi rồi tiếp tục đi làm.

Nhưng công việc mà Thanh làm sau khi cho con đi gửi nhà trẻ là một công việc khác, một nhân viên phát thuốc cho người nghiện ma túy ở trung tâm y tế dự phòng của quận – đó là công việc mà cô đã tìm hiểu và yêu thích bấy lâu.

Thanh phát thuốc cho những người bị nghiện ma túy. Và cô biết trong số họ hơn nửa đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Mẹ chồng cô vẫn nhắc nhở cô rằng: “Con làm công việc này cũng nên cẩn trọng, tự bảo vệ bản thân mình”. Cô cũng lấy đó làm lời cảnh tỉnh cho chính cô.

Ảnh minh họa: Tâm sự gia đình.

Thanh hiểu lời mẹ dặn dò là có cơ sở. Hằng ngày đều đặn những đối tượng nghiện ma túy đến trung tâm để lấy thuốc. Ngày hôm đó như mọi lần, cô vẫn ở trung tâm làm công việc của mình, nhưng hôm nay chỉ có mình cô. Có một thanh niên mình đầy xăm trổ bước vào, nói rõ họ tên rồi bảo Thanh đưa thuốc cho thanh niên đó.

Vừa đưa thuốc xong thì người thanh niên túm lấy tay Thanh kéo lại phía anh ta, Thanh cố dứt ra nhưng không được. Trêu đùa Thanh nhưng nhận được sự kháng cự quyết liệt từ Thanh, anh ta ra vẻ thích chí. Thanh nói nếu không buông ra cô sẽ hét to lên gọi bảo vệ. Đúng lúc đó, chồng cô ngang qua lấy chìa khóa nhà. Bắt gặp cảnh đó, anh không kịp dựng xe mà lao ngay tới quầy đẩy tay người đàn ông đó ra khỏi má vợ. Hắn giơ cánh tay đang cầm một ống tiêm dọa dẫm rằng có chứa máu HIV của hắn và nếu kháng cự hắn sẽ cưỡng ép và tiêm vào tay cô. Giằng co một lúc, chồng Thanh túm được tay hắn rồi đẩy, ném được ống tiêm ra xa. Cùng lúc đó, bảo vệ chạy vào, giữ chặt tay người thanh niên xăm trổ ấy. Thanh được giải thoát, cô khóc to và ôm chầm lấy chồng. May mà anh đến kịp, không thì không biết chuyện gì đã xảy ra với cô rồi.

Đúng là cuộc sống không thể lường trước được điều gì. Có lẽ từ ngày hôm nay ngoài học cách yêu thương, chúng ta cũng nên học cách tự vệ bản thân khi tình yêu thương trở thành động cơ cho những kẻ xấu lợi dụng.