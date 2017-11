Chồng tranh hết việc nhà, vợ đệ đơn ra tòa ly hôn

Cô Samar M. cùng chồng là Mohammad S. (31 tuổi) đã yêu nhau được 2 năm trước khi kết hôn. Thế nhưng, khi mới kết hôn được 2 tuần, cô Samar đã kiên quyết đòi ly hôn chồng với lý do ngược đời là chồng quá yêu chiều, không để cô động chân động tay vào bất cứ việc gì hết.

Vợ chán cảnh chồng tranh hết việc nhà. (Ảnh: Minh họa) Chồng của Samar M. đang điều hành một cửa hàng quần áo rất thành công. Sau khi thuê nhân viên bán hàng, anh Muhammad S. có thể dành phần lớn thời gian ở nhà. Theo chia sẻ của cô Samar, kể từ sau khi kết hôn, anh Mohammad tranh làm hết tất cả việc nhà. Từ quét tước, giặt giũ, nấu cơm, dọn dẹp..., anh không muốn vợ phải làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên, cô chẳng cảm thấy hạnh phúc vì cảm thấy buồn bực vì quá nhàn rỗi.



Sau 2 tuần ở cùng, Samar nói rằng cô cùng không thể chịu đựng được việc sống chung với chồng nữa vì chồng cô ở nhà cả ngày lau chùi và sắp xếp đồ đạc. Không những ôm hết việc nhà, anh còn không cho cô giúp đỡ. Đáng nói hơn là khi cô Samar quyết chủ động làm việc nhà thì anh Mohammad tỏ vẻ giận dữ, mắng mỏ cô rằng: "Chúng ta đã là vợ chồng, em đã là vợ anh thì khi ở nhà anh, em phải tuân thủ quy tắc do anh đề ra".

Điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên: "Tôi quen và yêu anh ấy hơn 2 năm rồi nhưng chúng tôi chỉ mới cưới nhau được hai tuần. Thế nhưng tôi ghét phải sống cùng anh ấy và không thể chịu đựng được hành vi của anh ấy. Anh ấy kiểm soát mọi thứ trong nhà và tôi không được có ý kiến gì”.

Khi nói chuyện với mẹ chồng, bà tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên vì Mohammad chưa từng làm việc nhà khi còn ở với bố mẹ.

Samar đã đệ đơn lên tòa án ở New Cairo với lý do "Chồng tôi không cho tôi tự do để xử lý việc nhà và tôi có cảm giác như mình là khách trọ". Samar muốn ly hôn bằng thủ tục khula: Một người phụ nữ theo đạo Hồi có thể ly hôn chồng bằng cách trả lại sính lễ.

Hiện chưa biết phán quyết của tòa về vụ xin ly hôn hy hữu này.