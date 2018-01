Chồng lấy hết can đảm thú nhận chuyện ngoại tình, vợ nói câu choáng váng

Sau khi tốt nghiệp, cô ấy hiện đang làm công chức. Công việc của cô ấy ổn định và hiện cô ấy đang làm ở vị trí tốt hơn tôi rất nhiều. Tối hôm đó, sau bữa tiệc chiêu đãi, cô ấy chủ động gọi cho tôi và nói rằng đã lâu rồi cô ấy không nhìn thấy tôi và muốn gặp riêng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã gặp nhau ở quán bar.

Hình minh họa.

Đến quán bar, chúng tôi vừa trò chuyện, vừa uống rượu. Sau nhiều năm không nhìn thấy nhau, tôi đã trưởng thành, điềm đạm còn cô ấy thì quyến rũ, mặn mà hơn bội phần. Trong lòng mỗi chúng tôi cháy lên một cảm xúc mơ hồ khi nhớ lại ngày còn học đại học chúng tôi đã thầm thích nhau nhưng không dám ngỏ lời.

Tôi đã chủ động để hôn má cô ấy, cô ấy đã không từ chối và chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau. Vì học cùng lớp với nhau 4 năm trời nên chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu nhau. Một tháng sau đó, chúng tôi làm đám cưới.

Vợ tôi xin chuyển công tác từ TPHCM ra Hà Nội để được sống cùng tôi. Thấy tôi sau bao năm vẫn chỉ là một nhân viên quèn, lương ba cọc ba đồng, cô ấy đã nhờ người quen xin cho tôi một công việc trong sở X.

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không được mật ngọt như tôi mong đợi. Vợ tôi bận công việc nên thường xuyên đi sớm về muộn. Tôi rất giận khi vợ thường về nhà trong trạng thái say xỉn, người nồng nặc mùi rượu. Chuyện ấy của vợ chồng tôi lúc mới cưới rất đều đặn, 2 ngày 1 lần thì giờ nửa tháng chúng tôi không gần gũi nhau. Đòi hỏi nhiều nhưng bị vợ từ chối nên giờ tôi cũng không làm phiền cô ấy nữa.

Vì vợ toàn về muộn nên hết giờ làm việc, tôi cũng chẳng buồn về nhà mà la cà quán xá cùng bạn bè đồng nghiệp. Sau những lần đi uống rượu, trò chuyện với đồng nghiệp, tôi dần trở nên thân thiết với Ly - một cô gái làm ở phòng hành chính khá xinh xắn và nổi bật với làn da trắng mịn màng, đôi mắt long lanh.

Lúc đầu, tôi coi cô ấy như người bạn thân, thường xuyên chia sẻ tâm tư, chuyện gia đình với cô ấy. Ly thường kiên nhẫn lắng nghe tôi nói rồi an ủi tôi, bông đàu để làm tôi vui.

Hôm đó, vợ tôi nói cô ấy sẽ đi công tác 1 tuần, tôi không tỏ ý khó chịu vì không muốn cô ấy đi. 2 chúng tôi đã cãi nhau to nhưng cuối cùng vợ tôi vẫn quyết đi công tác. Quá chán nản, tôi rủ Ly đi uống rượu đến mức say bí tỉ. Và chuyện gì đến cũng đã đến, cô ấy đã là của riêng tôi trong đêm đó. Bắt đầu từ lúc đấy, tôi là Ly bắt đầu cặp kè, sống cuộc sống “già nhân ngãi, non vợ chồng” để thỏa mãn bản thân.

Tuy nhiên, “cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, sau 2 tháng, cuối cùng vợ tôi qua các mối quan hệ cũng biết được chuyện tôi ngoại tình.

Đêm hôm đó, chúng tôi nói chuyện thẳng thắn, mặt đối mặt với nhau. Tôi thừa nhận rằng do bị vợ thờ ơ lạnh nhạt nên đã qua lại với Ly. Tôi đến với cô ấy chỉ vì nhu cầu chứ tình cảm của tôi thì vẫn dành cho vợ. Nào ngờ cô ấy nói một câu làm tôi chết lặng: “Anh có biết tuần trước em đi đâu không? Em đi với sếp của anh để nhờ ông ấy ký hợp đồng với anh. Ông ấy muốn ở bên em trong một tuần rồi mới đưa ra quyết định. Vậy mà ở nhà, anh xem anh đã làm chuyện gì với em.”

Câu nói của vợ khiến tôi gần như chết lặng. Tôi đã ngoại tình, cặp kè với đồng nghiệp còn vợ tôi thì ngoại tình vì công việc của tôi. Nếu không nói ra thì không ai biết đấy là đâu. Nhưng giờ tất cả đã được phơi bày, tôi không biết tôi và vợ tôi còn có thể quay về sống với nhau được nữa không nữa. Tôi chán nản và khó nghĩ quá.