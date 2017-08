Chồng có bồ nhí khi bước qua tuổi 55

Mang tiếng có chồng là giám đốc, nhưng tôi lai bị anh đối xử rất tệ bạc, mỗi tháng anh đưa tôi trên 15 triệu, nhưng phải lo cho các miệng ăn trong gia đình và các khoản chi phí khác. Tôi đòi hỏi thì anh lại cằn nhằn, to tiếng rằng tôi tiêu xài phung phí, nhưng anh lại thẳng tay chi cho gái gú bên ngoài.

Ảnh minh họa Cách đây 2 tháng, ngày sinh nhật anh, mẹ con tôi làm tiệc tổ chức mừng sinh nhật, trong khi bà con và bạn bè thân thiết đều đã có mặt. Nhưng gần cuối buổi tiệc, anh mới xuất hiện, lại tay trong tay với một cô gái xinh đẹp.



Trông thấy tôi, cô bồ nhí của anh không chào hỏi mà còn ra vẻ kiêu ngạo, ỏng ẹo với chồng tôi. Tôi không biết do chồng tôi quá say nên không biết kìm chế cảm xúc của mình, hay anh ấy muốn công khai với mọi người biết việc anh có bồ nhí vào đúng ngày sinh nhật của mình, anh không ngớt vồ vập, nâng niu cô gái trẻ ấy một cách quá mức.

Ai nhìn vào cảnh đó cũng lắc đầu ngao ngán, còn tôi thì muối mặt, không biết giấu mặt vào đâu khi anh thể hiện tình cảm trai gái trước mặt mọi người trong khi tóc anh đã điểm bạc.

Những tưởng khi ở tầm tuổi này, anh sẽ sống mực thước, đạo đức là người chồng biết yêu thương vợ con, người cha có trách nhiệm… Nhưng anh đã làm tôi quá thất vọng, thất vọng vì tôi đặt niềm tin sai chỗ, lâu nay tôi luôn là hậu phương vững chãi để lo cho chồng cho con, nhưng cuối cùng, khi ở cái tuổi xế chiều, tôi lại nếm trải sự thật đau lòng này.

Cũng may tôi sống rất bình thường không kiểu cách, phô trương nên cũng được lòng mọi người trong xóm, nhưng sau khi biết chồng tôi có bồ nhí, bất cứ ai nhìn tôi cũng chỉ trỏ, người thương thì động viên, an ủi, người không hiểu thì lại thì soi mói, nhỏ to trong nỗi đau trầm mặc của tôi.

Tôi dạo này ít cười, ít nói cũng may có đứa cháu là niềm vui lúc này, nhìn nó mọi nỗi buồn trong tôi dường như tan biến hết. Chỉ mỗi khi đêm về, nằm một mình trong một gian phòng lớn tôi cảm thấy trống trải, cô đơn, suy nghĩ mông lung.

Ngoài kia, đêm tối bao trùm, trời càng về khuya càng trở nên lạnh lẽo như nỗi lòng tôi lúc này.