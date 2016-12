Chồng cặp bồ với người chẳng bằng tôi cái móng tay

Vợ chồng Hưng - Nguyệt lấy nhau đã được 10 năm. Ngày ấy, trong một lần Hưng say khướt bước từ quán rượu ra vì thất tình và ngã nhào xuống đất chẳng còn biết gì nữa, Nguyệt đã giúp đón taxi đưa Hưng về nhà. Từ đó, họ quen nhau rồi yêu nhau lúc nào không biết. Thời gian cứ trôi và cái kết có hậu là một gia đình hạnh phúc. Ảnh minh họa.

Hưng là một người chồng mẫu mực, cứ tan làm là anh lại về nhà ăn cơm với vợ con, không hề la cà quán xá rượu bia. Vì thế mà chuyện Hưng cặp bồ đối với Nguyệt là chuyện không tưởng. Ấy thế mà ông trời khéo trêu ngươi khi đặt một người đàn bà vào giữa gia đình họ khiến hôn nhân của hai người tưởng chừng như không thể cứu vãn.

Hưng làm trong một công ty xuất nhập khẩu đưa lao động Việt Nam sang nước ngoài. Bình thường, anh được vợ chuẩn bị cơm trưa mang theo công ty với lý do an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo sức khỏe. Tuy nhiên, dạo gần đây, anh ăn cơm cùng đồng nghiệp công ty tại một quán cơm và vì thế Nguyệt không còn chuẩn bị bữa trưa cho chồng nữa. Nguyệt chẳng mảy may nghi ngờ vì chồng mình là một người rất nghiêm túc và cô là một người vợ hiền, mẹ đảm thêm phần có nhan sắc trời cho.

Hôm ấy, Nguyệt hẹn cô bạn lâu năm đi cà phê tranh thủ lúc nghỉ trưa. Cô chải chuốt gọn gàng và chắc mẩm mình và bạn sẽ có nhiều chuyện để buôn lắm bởi đã mấy năm nay không gặp. Bẵng nhớ chuyện xưa, Nguyệt đi qua quán cà phê lúc nào không hay. Nhìn lại đường to trời nắng như lửa đốt mà dòng người vẫn ùn ùn chờ đèn đỏ. Nghĩ thế nào, Nguyệt lại quyết định đi tắt qua con hẻm nhỏ.

Đi đến giữa hẻm, tên một quán cơm khiến cô cười thầm, quán cơm bình dân Hưng Thịnh, nghe đâu như tên chồng con mình. Nguyệt liếc mắt nhìn vào, chị bỗng giật mình vì một bóng dáng rất quen ai như chồng mình đang đeo tạp dề bê cơm trong đó. Nguyệt cố định thần, nghĩ mình có hoa mắt hay không. Cô rút điện thoại trong túi run run gọi điện thoại cho Hưng: "Chồng đã nghỉ ăn cơm trưa chưa". Bên kia có tiếng ồn ào" "Anh nghỉ rồi đang đi ăn cùng công ty" ... Nguyệt cúp máy và suy nghĩ, chẳng nhẽ có người lại giống chồng mình đến thế. Cô lặng lẽ tìm chỗ đỗ xe và đeo khẩu trang kính đen vờ gọi bà hàng rong đến trước quán cơm mua hoa quả. Vừa vờ chọn hoa quả cô vừa quan sát quán cơm. Nguyệt sững sờ khi tận mắt nhìn thấy chẳng ai xa lạ mà chính chồng mình đang mang tạp dề phục vụ cơm cho khách. Chiếc áo kẻ sọc màu xanh sáng nay chính tay cô là lượt chuẩn bị cho anh đi làm, chỉ khác là chiếc áo ấy không gọn gàng mà đã bỏ qua ngoài quần, khoác thêm chiếc tạp dề. Nguyệt đang hoang mang không thể hiểu nổi chồng tại sao lại làm công việc ấy thì nghe một giọng nói lanh lảnh: "Mình ơi bàn 3 gọi 6 đĩa ăn mâm". Nguyệt chẳng thể tin vào tai mình, người phụ nữ ấy gọi chồng mình là mình ư? Đến khi cô hàng hoa quả gọi tính tiền thì Nguyệt mới bừng tỉnh như thoát ra từ cơn mơ kinh hoàng. Cô trả tiền, cố gắng lê đến chiếc xe và đi về nhà.

Chiều hôm đó, Nguyệt xin phép nghỉ làm vài ngày, sau khi khóc hết nước mắt cô nằm suy nghĩ về chuyện ban trưa. Cô lên tất cả các tờ báo mạng, đọc và suy nghĩ những nguyên nhân khiến chồng cặp bồ. Cô nhìn lại mình và thầm so sánh với người đàn bà ở quán cơm. Nguyệt nhớ lại hình ảnh người đàn bà đó, chị ta rõ ràng già hơn cô, có nước da bánh mật, nhìn già nua khắc khổ và chẳng có gì hơn cô, vậy tại sao lại có thể khiến Hưng chú ý. Cô lên diễn đàn tâm sự tìm kiếm lời khuyên của các chị em. Và chiều hôm đó, như thường lệ, Nguyệt giấu nỗi đau vào trong, đi đón con, đi chợ nấu bữa ăn thật ngon để đón chồng về. Hưng ngạc nhiên lắm khi vợ con đón mình bằng một bữa tối thịnh soạn. Anh cũng chẳng mảy may nghi ngờ chuyện mèo chuột của mình bị phát hiện, ăn xong, dạy con học bài và đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hưng vẫn tạm biệt vợ con và đi làm như thường lệ. Đến khoảng giữa buổi, Nguyệt theo địa chỉ quán cơm đến nghe ngóng. Cô ngồi đầu ngõ, thăm dò bà bán nước và được biết, "vợ chồng" anh Hưng là dân lao động, đã mở hàng cơm ở đây được 2 năm. Ban ngày họ bán cơm ở đây còn ban đêm thì về nhà trọ ngủ. Ở đây, hàng xóm đều không tiếc lời khen ngợi anh chồng vì đẹp trai, cao ráo nhưng lại rất chịu thương, chịu khó và thương vợ. Nguyệt nghe mà đắng ngắt trong lòng, à hóa ra họ đã là vợ chồng trong 2 năm trời, còn người vợ là cô đây chẳng bao giờ bắt chồng động tay động chân đến việc gì lại không hề hay biết.

Nguyệt bình tĩnh lấy điện thoại, chụp vài bức ảnh chồng đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại và trả tiền nước rồi đi về. Cô đến trường đón con, gửi nhà ông bà ngoại rồi nhắn tin cho chồng, gửi con sang ngoại, soạn sửa những gì tối nay cô sẽ phải đối mặt.

Anh Hưng trở về, nhà cửa tối om không một ánh đèn gọi vợ không thấy, gọi con không thưa, anh bỗng thấy thật trống vắng, bật đèn thì thấy vợ đang nằm trên ghế sofa gương mặt tái mét đau khổ và ốm yếu. Anh bỗng thấy chạnh lòng.

Nguyệt chờ chồng tắm rửa, thay chiếc áo dầu mỡ ở hàng cơm xong xuôi ngỏ ý có chuyện quan trọng muốn nói. Khi nhìn thấy những bức ảnh trong điện thoại, Hưng cúi gằm mặt không nói được câu nào. Nguyệt chìa tờ đơn ly hôn và hỏi một câu "Anh muốn nói thật tất cả hay sẽ ký vào đây?". Hưng thú nhận, anh đã qua lại với người đàn bà kia được 3 năm nay. Cô ấy là người yêu cũ của anh, tình cờ gặp lại. Vì cô ấy có hoàn cảnh quá khó khăn mà anh đã rủ lòng thương, tình cũ không rủ cũng tới, anh đã nghỉ hẳn việc ở công ty gần 1 năm nay để giúp đỡ cô việc bán cơm bình dân. Đau đớn hơn với Nguyệt là khi cô hỏi sẽ chọn lựa ai, cuộc sống gia đình với vợ con hay người tình Hưng lại không thể trả lời.

Ảnh minh họa.

Nguyệt chẳng biết xử trí thế nào, cô như người thất thần không thiết ăn uống đóng cửa phòng im ỉm. Hưng cũng vậy, anh không nỡ rời xa vợ con nhưng cũng không thể bỏ mặc người yêu cũ trong khó khăn khổ sở. Sáng sớm hôm sau, anh nhận được tờ đơn của Nguyệt với chữ ký sẵn trên bàn và lời nhắn cô không thể chấp nhận tha thứ cho chồng mình, cô chấp nhận cho anh quay trở về với người yêu cũ bởi cô biết mình không thể làm người thay thế. Hưng chỉ còn chết lặng nhìn tờ đơn trong tay và tưởng chừng tất cả thế giới trong tay anh đều vụt mất.