Chọn trang phục màu sắc hợp mệnh ngày đầu năm Đinh Dậu

Những ngày đầu năm, chọn màu sắc hợp mệnh đóng vai trò khá quan trọng bởi sẽ mang ý nghĩa khởi đầu cho một năm mới may mắn, phú quý và thịnh vượng. Do đó, hãy lựa chọn trang phục hợp phong thủy. Ảnh: Cungmua. Người mệnh kim. Những người ở mệnh này nên chọn quần áo có màu trắng tinh khiết hoặc vàng rực rỡ. Có thể đó là một tà áo dài cách tân kết hợp quần tregging trắng, hoặc một bộ váy trắng nền nã du xuân. Ảnh: Yantv. Nếu không muốn mặc hai màu này thì bạn có thể chọn một món đồ phụ kiện hợp mệnh. Chẳng hạn một chiếc túi màu vàng, một đôi khuyên tai ánh kim, vô cùng nền nã, thanh lịch và sang trọng. Tuy nhiên, đừng chọn những gam màu nóng như đỏ, cam, tím bởi những gam màu này sẽ khắc với mệnh của bạn.Ảnh: Sieuthitienloi. Mệnh mộc. Mệnh này rất hợp màu xanh. Từ xanh dương đến xanh sapphire đều có thể đem lại nhiều may mắn cho quý cô mệnh mộc. Màu sắc này rất dễ phối đồ và nó không hề làm xỉn da. Chỉ cần bạn khéo léo kết hợp phụ kiện sáng màu thì bạn sẽ luôn nổi bật trong năm mới. Ảnh: Guu. Người mệnh mộc không hề hợp với màu trắng, vì thế bạn nên hạn chế màu này. Nếu bạn rất yêu màu trắng thì có thể điểm xuyết thêm màu xanh từ những món đồ khác hoặc bạn có thể điểm xuyết màu sắc khác để giảm bớt sự tương khắc. Ảnh: Baophunu. Người mệnh thủy. Người mang mệnh thủy hợp với màu đen và màu trắng, vô cùng dễ dàng để phối đồ. Dù cho bạn có chọn trang phục thế nào, kiểu cổ điển hay hiện đại đều không lo bị lỗi thời. Ảnh: Baophunu. Theo ngũ hành, Thổ khắc hành Thủy, vì thế bạn nên chú ý tránh những màu vàng, nâu đất trong những ngày đầu năm. Ảnh: Deponline. Mệnh Hỏa. Nên chọn gam màu xanh lá cây, hồng đỏ để mặc vào những ngày đầu năm. Ngoài ra còn có thể kết hợp thêm màu xanh da trời thuộc hành Mộc – màu sắc sinh vượng cho mệnh cung. Ảnh: Phunutoday. Với những quý cô trắng trẻo có thể sẽ dễ kết hợp màu xanh lá và đỏ đậm thế nhưng với những quý cô có nước da không được trắng, vì thế không nên chọn mặc cả cây xanh lá hoặc cây đỏ. Nên kết hợp với những màu nhẹ khác hoặc những phụ kiện khác để trung hòa màu sắc cho bộ trang phục. Ảnh: Daycatmay. Người mệnh Thổ. Người mệnh này được ưu ái bởi có khá nhiều màu sắc để lựa chọn: Màu vàng nâu là màu của mệnh, màu đỏ, hồng lại sinh cung. Các quý cô mệnh Thổ có thể thỏa sức diện những gam màu sáng nếu da trắng. Nếu làn da ngăm đen thì hãy chọn những tông vàng, nâu để da không bị xỉn màu mà vẫn sang trọng.Ảnh: Gettyimagines.

