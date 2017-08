Chiến thắng bệnh tật nhờ kiên trì sử dụng Viên khớp Tâm Bình

Vào một ngày đầu xuân Đinh Dậu 2017, chúng tôi đến thăm nhà báo Hà Quang ở số 10, ngõ 95 Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội – trụ sở của Tạp chí Tài nguyên nước thuộc Hội thủy lợi Việt Nam, nơi bác công tác từ năm 2009 với vai trò là Phó Tổng biên tập. Nhìn dáng vẻ khỏe khoắn và tác phong nhanh nhẹn như thanh niên, mấy ai nghĩ rằng bác đã từng bị căn bệnh viêm khớp hành hạ nhiều năm và chỉ hết bệnh sau khi sử dụng sản phẩm Viên khớp Tâm Bình.

viêm khớp khiến ông Hà Quang sinh hoạt khó khăn.

Sau chén rượu đầu xuân, theo dòng hồi ức, bác Quang nhớ lại hiện tượng đau mỏi gối, gai cột sống đã xuất hiện từ rất lâu mà có lẽ là do ảnh hưởng từ thời kỳ chiến tranh, khó khăn thiếu thốn về vật chất cũng như những chuyến đi dài ngày sau này khi bác công tác tại Ban Nông nghiệp Trung ương và Bộ Thủy lợi Việt Nam.

Bác cho biết triệu chứng của tình trạng viêm khớp biểu hiện rõ nhất là từ năm 2012 với cảm giác tê nhức khi đi lại, càng về đêm thì cơn đau càng trở nặng, nhất là khi thời tiết thay đổi thì các khớp mắt cá chân, gối, vai đau nhức rất nhiều. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bệnh gút mà ngón chân cái cũng bị tấy đỏ, nhức nhối vô cùng.

Từ khi tình trạng viêm khớp trở nên trầm trọng, bác Quang đã đi thăm khám và trải qua nhiều đợt điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt – Xô với nhiều loại thuốc Tây y nhưng hiệu quả không cao, thuốc chỉ có tác dụng giảm đau tức thời và sau khi ngừng sử dụng thì cơn đau nhức lại tái phát và có phần nghiêm trọng hơn. Đặc biệt, việc sử dụng thuốc Tây y trong một thời gian dài đã gây ra một số tác dụng phụ, ảnh hưởng đến dạ dày và hệ tiêu hóa của bác cũng bị kém đi.

Nhà báo Hà Quang tiếp tục đam mê nghề báo sau khi khỏi bệnh khớp.

Do tính chất nghề nghiệp, bác Quang cũng là người thường xuyên theo dõi tin tức trên truyền hình, đọc báo giấy hay truy cập internet,.. Như bác tâm sự, thực may mắn là từ các phương tiện truyền thông bác biết đến Viên khớp Tâm Bình của Công ty Dược phẩm Tâm Bình là một sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị thoái hóa cột sống, viêm đa khớp, đau thần kinh tọa, vôi hóa cột sống. Đặc biệt là khi Tâm Bình có chương trình tặng 1000 sản phẩm Viên khớp Tâm Bình cho người bệnh, bác Quang đã đến tham gia và được bác sĩ thăm khám, chỉ định cụ thể về hướng điều trị, công ty Tâm Bình cũng tặng cho bác 2 hộp khớp để sử dụng.

Có bệnh thì phải vái tứ phương, ban đầu bác Quang cũng chưa tin tưởng vào hiệu quả thực sự của sản phẩm nhưng khoảng một tháng sử dụng đều đặn Viên khớp Tâm Bình, tình trạng sức khỏe của bác có chiều hướng tốt lên và sau một thời gian kiên trì điều trị thì các khớp gối, khớp vai không còn đau nhức nữa, tình trạng gai cột sống cũng được cải thiện đáng kể. Nếu trước kia, mỗi lần cơn đau nhức tái phát bác hầu như không vận động được thì nay đã đi lại dễ dàng, tinh thần cũng phấn chấn hơn rất nhiều.

Bác Hà Quang chia sẻ “Sau khi bị đau khớp gối thì tôi có sử dụng rất nhiều loại Tây y và một số thuốc Đông y nhưng hiệu quả không cao và không để lại ấn tượng gì. Tuy nhiên, với sản phẩm của công ty Tâm Bình thì tôi đã thấy hiệu quả khá nhanh sau khi uống được 2 hộp. Điều mà tôi đánh giá cao ở sản phẩm Tâm Bình là sự an toàn, không có tác dụng phụ do được bào chế từ các loại thảo dược thiên nhiên. So với các sản phẩm điều trị bệnh khớp của các đơn vị khác thì Viên khớp Tâm Bình có giá cả phù hợp, ngay cả những bệnh nhân nghèo cũng có thể sử dụng được. Cho đến nay, tôi chỉ tin tưởng các sản phẩm Đông y như Viên khớp Tâm Bình, Thấp Diệu Nang Tâm Bình mà không sử dụng các loại thuốc Tây y nữa. Tôi cũng mong muốn một sản phẩm tốt như Viên khớp Tâm Bình cần được thông tin rộng rãi hơn nữa để những người bệnh như tôi có cơ hội được biết đến và sử dụng”.

Cơ duyên hợp thầy hợp thuốc, cho đến tận bây giờ, sau nhiều năm, bác vẫn kiên trì sử dụng sản phẩm Viên khớp Tâm Bình để dự phòng các cơn đau tái phát. Bác Quang cũng cho rằng, bên cạnh việc sử dụng các loại thuốc điều trị thì là người bệnh cũng phải chú ý đến chế độ ăn uống và làm việc; luôn giữ một tinh thần thoải mái, lạc quan, sống vui sống khỏe và theo bác đây chính là yếu tố quan trọng để có thể chiến thắng bệnh tật.