Chiếc váy cưới 70 tuổi vẫn được mọi cô gái ước ao được khoác lên mình

Chị Pilar O'Hara Kassouf, 27 tuổi là người phụ nữ gần nhất mặc chiếc váy cưới tuyệt đẹp được truyền từ bà cố của mình trong đám cưới với chú rể Nick Kassouf vào tháng 9 tại Orange, California.

Chiếc áo cưới được diện lại lần gần nhất là vào đám cưới của Pilar O'Hara Kassouf. Bà cố của O'Hara là bà Maria Teresa Moreno - chủ nhân chiếc váy là một người phụ nữ gốc Mexico đã học may từ hồi trẻ trước khi rời quê hương đến Mỹ. Năm 1932, bà kết duyên vợ chồng với ông Manuel Moreno tại Los Angeles. Chiếc váy bà mặc hôm diễn ra đám cưới chính do tự tay bà may lấy. Chiếc váy cưới được may bởi bà cố của O'Hara. Cô O'Hara Kassouf nói với ABC News: 'Khi thử chiếc váy này, tôi biết nó chính là chiếc váy phù hợp nhất với mình. Chiếc váy cưới này rất vừa vặn với cơ thể tôi, tôi không cần phải thay đổi bất cứ chi tiết nào trên áo'. Không chỉ O'Hara, 3 người khác trong gia đình cũng đã mặc chiếc áo này vào ngày trọng đại cuộc đời. 'Bà tôi là một phụ nữ giản dị và rất chăm chỉ' - cô Marta Prietto O'Hara – một cháu gái của bà Maria nhận xét. Và cô ấy cũng chọn mặc chiếc áo cưới của bà ngoại vào đám cưới của mình năm 1983. Cô cho biết: 'Lần đầu tiên nhìn thấy chất liệu làm nên chiếc áo cưới, tôi đã yêu thích nó và thật tuyệt khi nó được bảo quản khá tốt. Tôi thử mặc chiếc áo và nghĩ rằng mình sẽ mặc nó trong giây phút bước chân vào lễ đường'. Marta là người thứ 2 mặc lại váy cưới, người đầu tiên là mẹ của cô.

Bà đã thay đổi một vài chi tiết trên chiếc áo như khoét chữ 'V' ở phần lưng phía sau và trang trí thêm ren xung quanh đường viền cổ áo để chiếc áo trông hợp thời hơn. Đồng thời, bà cũng cắt bớt đi chiều dài của chiếc váy.

Khi Marta Prietto O'Hara thử áo cưới, em gái cô Elena Salinas cũng có mặt. Sau đó, vào năm 1997, Salinas cũng chọn chiếc váy cưới mặc trong ngày trọng đại của mình. Cô là thành viên thứ 3 khoác lên người chiếc váy cưới gia truyền này.

Ngoài ra, bà cố Moreno còn giúp các cô cháu gái cùng hầu hết thành viên trong đại gia đình tổ chức đám cưới cho đến khi bà qua đời ở tuổi 98 vào năm 2008.

O'Hara Kassouf bổ sung: 'Lý do mẹ và chị gái tôi không mặc áo cưới của bà là vì bà muốn may tặng cho họ những chiếc váy cưới mà họ hằng mong ước'. Bà đã đi đến một cửa hàng váy cưới, mang theo 1 sợi thước dây để đo đạc và sau đó chụp ảnh mẫu váy cưới ưng ý, rồi bà về nhà và nghiên cứu tự may chiếc áo trong ngày trọng đại cho con và cháu gái mình.

O'Hara Kassouf cho biết cô cảm thấy sự hiện diện của bà cố Moreno trong ngày cưới của mình.

Cô nói: 'Tôi cảm nhận như bà đang nhìn xuống chúng tôi và cười rạng rỡ'.

O'Hara Kassouf có hai cô em gái. Salinas cho biết hai cô con gái cũng nói rằng họ muốn mặc chiếc váy cưới gia truyền trong đám cưới tương lai của mình.