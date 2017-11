Chỉ tốn vài nghìn vẫn có thể trị khỏi những loại bệnh này

Trị viêm mũi dị ứng: Dùng nước muối rửa mũi hàng ngày. Đây là cách đơn giản, hiệu quả nhất trong việc điều trị chứng viêm mũi dị ứng. Trước khi rửa mũi, nên ngâm nước muối vào nước ấm, nhỏ vào giọt nước muối vào cổ tay để thử độ ấm của nước muối rồi tiến hành rửa mũi. Anh: Dongfang. Cần lưu ý, chỉ được dùng nước muối sinh lý rửa mũi, đừng dùng nước muối với nồng độ quá đậm đặc sẽ làm hỏng niêm mạc mũi. Ảnh: toutiao. Trị nấm móng tay chân: Đây là bệnh truyền nhiễm, nếu một trong những ngón tay hoặc chân của bạn bị nấm sẽ có nguy cơ lan sang các ngón còn lại. Vì thế cần phải điều trị kịp thời. Ảnh: gs.xinhuanet. Nghe thì có vẻ trầm trọng nhưng chữa bệnh này lại rất đơn giản và rẻ tiền. Chỉ cần dùng tỏi đập dập, thêm chút dấm ngân tay chân sẽ trị khỏi bệnh. Do tỏi và giấm đều có tác dụng kháng khuẩn, kết hợp lại sẽ có tác dụng trị nấm hiệu quả. Ảnh: vcg. Cách làm: Dùng 250g giấm, 250g tỏi, tỏi nghiền nát thêm giấm chai ngâm khoảng 1 ngày là được. Hàng tối, trước khi đi ngủ, ngâm ngón tay hoặc ngón chân bị nấm vào dung dịch này khoảng 15-20 phút sẽ có tác dụng diệt nấm, tránh lây lan. Kiên trì ngâm trong khoảng 3 tháng là khỏi. Ảnh: vcg. Trị viêm họng mạn tính: Hoa kim ngân có tác dụng giải độc, kháng khuẩn tốt, hàng ngày dùng một chút hoa kim ngân, rau dấp cá và hoa cúc dại khô pha nước uống thay trà sẽ có tác dụng điều trị hiệu quả bênh viêm họng mãn tính. Ảnh: vcg. Trị nóng dạ dày: Sau khi ăn, nhiều người thường gặp chứng ợ nóng là do dạ dày dư axit pantothenic. Rất đơn giản và rẻ tiền, bạn chỉ cần nhai từ 3- 5 hạt lạc sống sẽ có hiệu quả tức thì. Lạc sống nhai kỹ vào dạ dày sẽ tạo nên một dịch thể đậm đặc như tương giúp ức chế dạ dày tiết acid. Ảnh: oh100. Trị bệnh trĩ: Nếu bị trĩ chỉ cần dùng lá kinh giới, sâm đắng đun với 5-6 lít nước để nhiệt độ hạ xuống khoảng 40 độ rồi ngồi ngâm sẽ có tác dụng điều trị hiệu quả. Ảnh: baidu. Trị chứng ù tai, khó ngủ: Trước khi đi ngủ lấy nước nóng 40 độ C, thêm chút giấm trắng ngâm chân trong vòng 30 phút sẽ giúp kích thích huyệt đạo, thúc đẩy tuần hoàn máu giúp trị chứng ù tai, mất ngủ. Ảnh: baidu. Trị bệnh chàm: Bôi nhiều kem dưỡng ẩm để duy trì độ ẩm của da. Việc điều trị bệnh chàm việc làm mềm, giữ ẩm cho da chiếm đến 60% thành công. Chỉ cần bỏ ra một khoản tiền rất nhỏ mua kem dưỡng ẩm da và bôi thường xuyên lên vùng da bị chàm, sẽ giúp hỗ trợ điều trị rất tốt. Ảnh: paixin. Bôi kem dưỡng ẩm cần tuân thủ 3 nguyên tắc: bôi đủ, bôi nhiều lần và mát xa. Đối với những vùng da bị chàm nên sử dụng lượng kem nhiều hơn để tăng cường độ ẩm. Ảnh: paixin.

