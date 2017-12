Chỉ nên làm mẹ đơn thân khi có rất nhiều tiền

Nhiều người nói rằng việc các cô gái làm mẹ đơn thân hôm nay hình như đang là “mốt” hoặc là phong trào. Từ Bắc vào Nam, đâu đâu cũng thấy nhiều phụ nữ, đặc biệt trong giới showbiz làm mẹ đơn thân và phát biểu rằng rất hạnh phúc, rất tự hào, rất không hối tiếc điều đó.

Ảnh minh họa.

Ôi chao ôi.

Với tư cách là một gã đàn ông không tốt đẹp gì, nhiều tham vọng và nhiều đen tối, Lê Hoàng tất nhiên muốn cổ vũ cho những cô gái có tính táo bạo, tính phiêu lưu và phá cách vì như thế có lợi cho hắn và cho những gã trai kiểu hắn. Nếu con gái nào lớn lên cũng ngoan, phụ nữ nào có bồ hay chồng cũng nghiêm túc thì còn xơ múi gì!

Nhưng làm mẹ đơn thân thì khác. Xin các cô đừng có mơ, đừng có ảo tưởng và đừng có anh hùng rơm.

Vậy anh hùng rơm là gì?

Là điếc không sợ súng, là chả hiểu ra sao nên không sợ, là chỉ nói cho sướng cái mồm, không tìm hiểu kỹ sự thực.

Tất cả những ai đã lập gia đình điều biết sinh ra và nuôi lớn một đứa bé kinh khủng đến nỗi có thể khiến cho cuộc sống của chúng ta hoàn toàn thay đổi.

Kể từ giây phút đứa trẻ ra đời, mọi thói quen, mọi hành động của người mẹ đều có thể bị đảo lộn.

Mẹ sẽ không ngủ yên giấc nữa, mẹ sẽ không còn đi đâu, về lúc nào theo ý mình nữa, những giờ phút ngày xưa cực kỳ đơn giản như ngồi uống cà phê với bạn bè, ríu rít đi tới rạp xem phim hoặc ung dung tản bộ trên phố có khi rất lâu mới trở lại.

Mẹ sẽ bị căng thẳng thần kinh, sẽ suốt ngày bị hỏi hoặc tự hỏi, sẽ mất đi bao nhiêu quan hệ ngày xưa hấp dẫn và dễ chịu.

Tất nhiên sẽ có người nói rằng “ông đừng nghĩ có con là địa ngục. Đấy là hạnh phúc vô bờ”. Ừ, Lê Hoàng cũng tin như thế, nhưng hạnh phúc là cảm xúc, còn những thứ xoay quanh đứa con là công việc, là hành động lo lắng về thời gian, về sức khỏe và tiền bạc rất cụ thể. Nó có khả năng nhấn chìm cô gái, hay ít ra cũng làm cho cô ấy xơ xác tiêu điều.

Nhiều người nói rằng một người mẹ đơn thân sẽ phải cố gắng gấp đôi một người mẹ có chồng. Sai bét. Theo tôi thì ít ra phải cố gắng gấp ba bởi cô ấy phải làm cả những việc về thể chất và tinh thần của người đàn ông đáng ra nên có mặt. Bi kịch của những người mẹ đơn thân hôm nay là phần lớn họ đã bị gây ra hoặc tự chọn số phận ấy cho mình. Do đó, cách duy nhất để đối phó với dư luận, và để tự an ủi mình là họ phải “gồng” lên, đặc biệt là trên ti vi hay trên báo, tuyên bố là mình hạnh phúc, mình không hối tiếc và mình tự tin những gì đã chọn.

Ôi thôi.

Cuộc đời đâu phải ti vi hay trang giấy. Nếu từ trên màn hình, bước vào căn phòng chật chội với đứa bé đang quấy khóc, vốn thân thể đã mệt mỏi và với túi tiền đang teo tóp, bạn gái sẽ nếm mùi ngay.

Đó là chưa kể hầu như chả có bố mẹ nào của cô gái đơn thân mà vui vẻ cả. Họ đều phản đối mạnh mẽ, hoặc yếu ớt, sau đấy nếu có phải buộc âm thầm chấp nhậm thì cũng cay đắng, bực bội, đay nghiến con mình không lúc nọ thì lúc kia, không ít thì nhiều.

Nghĩa là cô gái vừa có áp lực tinh thần, vừa có áp lực thể chất, vừa có áp lực vật chất, kinh khủng vô cùng.

Đã thế, một cô gái có chồng khi có con thì sẽ tạm yên, sẽ chỉ còn lo cho đứa bé. Nhưng một người mẹ đơn thân vẫn muốn tìm một người đàn ông, dù có thể tuyên bố oai hùng là chả thiết. Do đó, vẫn phải hẹn hò, vẫn phải trang điểm và làm điệu, không ngơi phút nào cả.

Nói cách khác, một bà mẹ đơn thân sẽ “tứ bề thọ địch” chứ còn chi phải nghi ngờ nữa nhỉ?

Đọc tới đây, sẽ có vị bảo “thôi ông đừng có bi kịch quá, cũng ai thấy bà mẹ đơn thân nào chết đâu”. Lê Hoàng xin thưa, đúng là không chết thật, nhưng còn lâu sống mới bình yên.

Đàn ông xấu xa lắm và cũng tệ bạc lắm chị em ơi. Nhiều ông tặng cho cô gái đứa con nhưng không cưới được sẽ hứa hẹn bí mật chu cấp này nọ. Nhưng xa mặt cách lòng, nước chảy bèo trôi để lâu cứt trâu thành bùn, những lời hứa hẹn sẽ phai dần hoặc nhẹ dần, cứ tin như vậy đi.

Tất nhiên Lê Hoàng nói ra những điều này chẳng phải để nản lòng ai cả. Xin chúc cho cô gái nào đang làm mẹ đơn thân hoặc sắp quyết định trở thành như thế giàu nghị lực và sức khỏe. Lê Hoàng chỉ báo trước là không phải dễ dàng đâu.

Và sẽ có cô gái sốt ruột kêu lên: anh Hoàng ơi, anh hãy nói trắng ra đi, bao giờ nên làm mẹ đơn thân?

Câu trả lời là không nên bao giờ cả. Nhưng nếu vì một lý do nào đó, do hoàn cảnh, do tình thế bắt buộc hoặc do sở thích cá nhân quá độc đáo thì các bạn gái hãy làm chỉ mẹ đơn thân khi rất có điều kiện, nói thẳng ra là có tiền.

Có tiền bạn sẽ thuê được nhiều người giúp việc, sẽ có nhà cửa rộng rãi, sẽ có xe đưa đón em bé và sẽ đưa em bé tới các bệnh viện sạch sẽ mà không phải chen lấn chờ đợi, có tiền bạn sẽ đưa con đi học các trường quốc tế và bù đắp cho nó một tương lai.

Nếu bạn không giàu có, không thành đạt, bạn làm mẹ đơn thân sẽ kinh khủng vô cùng. Lê Hoàng nói ra như thế, ai ghét thì xin chịu!