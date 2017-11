Chỉ cần làm cách này món thịt bò xào rau muống sẽ xanh giòn, mềm ngọt

Để làm món rau muống xào thịt bò cần chuẩn bị nguyên liệu sau: 1 mớ rau muống non, 100gr thịt bò phi lê, 1 củ tỏi, 1 chút bột nêm, 1 chút tiêu, 1 chút muối, bột ngọt, 1 thìa nước bột năng, dầu ăn Hướng dẫn cách làm: Bước 1: Thịt bò rửa sạch thấm cho khô rồi đem thái miếng mỏng cho vào tô, thêm 1 chút muối, bột nêm, tiêu và đảo đều sau đó ướp thịt 15 phút cho thịt ngấm gia vị. Sau 15 phút bạn mới cho nước bột năng vào trộn đều, bí quyết cho thịt bò được mềm mà không bị dai là do có chút bột năng. Bước 2: Rau muống nhặt lấy ngọn non rồi thái khúc dài, rửa lại vài lần cho sạch rồi để ráo nước. Tỏi bóc vỏ băm nhỏ. Bước 3: Đặt chảo lên bếp cùng với 2 thìa dầu ăn đun cho dầu nóng, cho 1/2 chỗ tỏi băm vào phi cho thơm, để lửa to rồi cho thịt bò vào xào nhanh tay cho thịt chín tới là xúc ra bát. Bước 4: Vẫn sử dụng luôn cái chảo đó, bạn cho thêm 1 thìa dầu ăn và cho nốt chỗ tỏi băm còn lại vào phi cho thơm, sau đó bạn cho rau muống vào xào ở lửa to, đảo đều và nêm chút xíu nước mắm, bột ngọt, muối cho vừa miệng rồi trút hết thịt bò vào đảo đều là tắt bếp. Xúc rau muống xào thịt bò ra đĩa ăn với cơm nóng rất ngon miệng.

Để làm món rau muống xào thịt bò cần chuẩn bị nguyên liệu sau: 1 mớ rau muống non, 100gr thịt bò phi lê, 1 củ tỏi, 1 chút bột nêm, 1 chút tiêu, 1 chút muối, bột ngọt, 1 thìa nước bột năng, dầu ăn Hướng dẫn cách làm: Bước 1: Thịt bò rửa sạch thấm cho khô rồi đem thái miếng mỏng cho vào tô, thêm 1 chút muối, bột nêm, tiêu và đảo đều sau đó ướp thịt 15 phút cho thịt ngấm gia vị. Sau 15 phút bạn mới cho nước bột năng vào trộn đều, bí quyết cho thịt bò được mềm mà không bị dai là do có chút bột năng. Bước 2: Rau muống nhặt lấy ngọn non rồi thái khúc dài, rửa lại vài lần cho sạch rồi để ráo nước. Tỏi bóc vỏ băm nhỏ. Bước 3: Đặt chảo lên bếp cùng với 2 thìa dầu ăn đun cho dầu nóng, cho 1/2 chỗ tỏi băm vào phi cho thơm, để lửa to rồi cho thịt bò vào xào nhanh tay cho thịt chín tới là xúc ra bát. Bước 4: Vẫn sử dụng luôn cái chảo đó, bạn cho thêm 1 thìa dầu ăn và cho nốt chỗ tỏi băm còn lại vào phi cho thơm, sau đó bạn cho rau muống vào xào ở lửa to, đảo đều và nêm chút xíu nước mắm, bột ngọt, muối cho vừa miệng rồi trút hết thịt bò vào đảo đều là tắt bếp. Xúc rau muống xào thịt bò ra đĩa ăn với cơm nóng rất ngon miệng.