Chỉ cần ăn thực phẩm này bạn sẽ không phải lo suy thận

Lòng trắng trứng gà

Trong lòng trắng trứng giàu protein có lợi cho bệnh thận. Nếu lòng trắng trứng được khuyến cáo dùng cho bệnh nhân thận thì lòng đỏ trứng là bị liệt vào số những thực phẩm bị hạn chế ăn. Trong thực phẩm tốt cho thận này giàu protein có lợi cho bệnh thận và chứa ít chất photphorus rất cần cho phát triển cơ bắp.



Dưa hấu

Dưa hấu giúp làm sạch thận bằng cách thanh lọc các chất độc tích tụ trong cơ thể bạn nhờ các chất có chứa trong nó. Và đây cũng là lý do đưa dưa hấu trở thành một trong những trái cây mà bạn cần ăn để giữ cho thận khỏe mạnh.

Dâu tây

Hàm lượng chất chống oxy hoá cao có tên anthocyanins và ellagitannin có trong dâu tây giúp bảo vệ thận khỏi bị oxy hóa. Chúng giúp loại bỏ các gốc tự do có hại gây ra tổn thương thận do tiếp xúc thường xuyên với các gốc tự do.

Chuối

Chuối là một trong những trái cây bạn cần ăn để giữ cho thận khỏe mạnh nhờ hàm lượng kali và chất dinh dưỡng khác cũng như sự sẵn có của loại quả này.

Cá