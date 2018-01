Chết lặng trước thủ đoạn cướp chồng của bà chủ tiệm cắt tóc gội đầu

16 năm trong cuộc hôn nhân, tuy có lúc cơm không lành, canh không ngọt nhưng chúng tôi chưa bao giờ to tiếng với nhau. Anh vẫn luôn quan tâm và tự hào về tôi. Đi đến đâu, chúng tôi cũng luôn có nhau. Tuy nhiên mọi sự đã thay đổi sau khi tôi bị tai nạn, phải nằm viện 6 tháng để điều trị.

Hình minh họa. Một người phụ nữ đã bước vào cuộc sống gia đình tôi. Cay đắng thay, cô ấy không xinh đẹp, không trẻ trung và cũng không có địa vị xã hội. Cô ấy chỉ là người phụ nữ làm nghề cắt tóc gội đầu ở ngay cổng nhà tôi.

Cô ấy thuê cửa hàng ở đó từ cách đây 1 năm. Trước khi bị tai nạn, tôi rất thương cô ấy. Cô ấy có một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Chồng chết, bố mẹ chồng hắt hủi còn bố mẹ ruột của cô thì nghèo khó. Trong khi đó, cô ấy đang phải nuôi hai đứa con nhỏ. Vì thế không chỉ giúp đỡ cô ấy về kinh tế, tôi còn cố gắng lôi kéo khách về cửa hàng để cô ấy tăng thêm thu nhập.

Không ngờ chỉ 6 tháng tôi nằm bất động, cô ấy đã có dã tâm cướp chồng của tôi. Nghe hai con của tôi kể lại, những ngày đầu tôi mới bị nạn, mỗi ngày cô ấy đều đến nhà tôi để nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho bố con chúng. Cô ấy lấy lý do muốn trả ơn tôi. Vì thế cả ba bố con đều không đề phòng mà vui vẻ nhận sự giúp đỡ của cô ấy.

Sau đó vài tháng, con trai tôi bất ngờ phát hiện cô ấy cùng chồng tôi ở trong phòng riêng và nói chuyện cười đùa với nhau rất tình cảm. Thằng bé đã tỏ thái độ và yêu cầu chồng tôi không được làm điều có lỗi với tôi. Tuy nhiên sự việc càng ngày càng mất kiểm soát. Người đàn bà ấy đã có bầu. Chồng tôi cũng lấy cớ đó nên cấm các con tôi đối xử tệ bạc với cô ấy.

Các con tôi vốn ngoan ngoãn và được dạy dỗ tốt nên chúng không dám động chân động tay với một người đàn bà có thai. Chúng chỉ phản đối mạnh mẽ bằng cách không cho cô ấy vào nhà. Không ngờ sau vài lần không được mở cửa, cô ấy đã mách chồng tôi và anh đã giao hẳn chìa khóa nhà để cô ấy tự do ra vào.

Hiện tôi đã khỏe mạnh hơn và trở về nhà. Tuy nhiên cô ấy vẫn trơ trẽn bước vào nhà tôi như chốn không người. Cô ấy còn thách thức tôi và yêu cầu chồng tôi phải “dạy dỗ” lại mẹ con tôi.

Chồng tôi bình thường vốn quyết đoán, luôn phân biệt được đúng sai nhưng không hiểu vì sao với người đàn bà này, anh ấy lại trở nên mê muội đến vậy.

Anh ấy ép tôi về quê ngoại và nhắc nhở tôi không được làm trò dại dột khi người đàn bà đó còn đang mang bầu. Thế nhưng lúc tôi hỏi phương án giải quyết sau khi đứa trẻ đó ra đời, chồng tôi chỉ im lặng. Cuối cùng anh nói, đứa trẻ không có tội và anh ấy phải có trách nhiệm.

Anh cũng thú nhận với tôi về quan hệ của anh với người đàn bà này. Hóa ra họ đã từng có tình một đêm khi anh đi tiếp khách và nhậu say. Sau đó, anh đã chủ động cắt liên lạc. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, cô ấy lại cố tình đến cổng nhà tôi thuê cửa hàng rồi tiếp cận chúng tôi. Và cũng không hiểu vì lý do gì, chồng tôi đã phải lòng cô ấy thật sự.

Tôi nghe lời anh nói mà đau đớn đến tận tim gan. Tôi không thể ngủ nổi và cũng không thiết ăn uống gì. Nhiều lúc, tôi còn nghĩ đến cái chết để giải thoát mọi việc. Thế nhưng tôi vẫn chưa làm được vì thương hai đứa con trai. Tôi phải làm gì để giải quyết ổn thỏa sự việc này? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.