Chăm chỉ thực hiện điều này giúp ngăn ngừa tới 50% ung thư

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chúng ta có thể được ngăn ngừa từ 30-50% các trường hợp ung thư bằng cách tránh các yếu tố nguy cơ. Trước tiên, hãy thực hiện một số thay đổi nhất định đối với chế độ ăn uống để ngăn ngừa ung thư. Chẳng hạn như ăn tỏi thường xuyên giúp thúc đẩy hệ thống miễn dịch bằng cách kích hoạt hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể chống ung thư. Bổ sung rau xanh giàu magie như bông cải xanh, rau bina…cũng giúp giảm nguy cơ ung thư. Ăn các loại trái cây tươi, các loại hạt, sữa, cá hồi…cũng có tác dụng tương tự. Hạt lanh cũng được coi là một loại thực phẩm tuyệt vời giúp ngăn ngừa ung thư vú ở phụ nữ. Hãy thêm hạt lanh các món ăn, salad, sữa chua, sinh tố… Tránh các thức ăn có đường, rượu và thịt chế biến cũng là cách đơn giản có thể giúp kiểm soát ung thư. Bên cạnh thay đổi chế độ ăn uống, bạn cũng cần thường xuyên thể dục như đi bộ, chạy bộ, tập yoga…bởi các hoạt động này có thể giúp giảm nguy cơ ung thư xuống 35-40%. Thiếu vitamin D là một lý do chính khiến cho các tế bào ung thư phát triển và lan rộng. Do vậy, bạn cần bổ sung vitamin D bằng cách tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong vài phút mỗi ngày. Tuy nhiên, tránh phơi nắng quá lâu có thể gây ung thư da. Ngoài những cách phòng chống ung thư tự nhiên, một các tốt nhất để tầm soát căn bệnh này là kiểm tra y tế thường xuyên. Kiểm tra sức khỏe tại cơ sở y tế thường xuyên giúp phát hiện ung thư ở giai đoạn đầu, do đó, tăng cường cơ hội điều trị thành công. Ảnh: Internet. Video "Dấu hiệu nhận biết ung thư phổi sớm nhất". Nguồn: VTC

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chúng ta có thể được ngăn ngừa từ 30-50% các trường hợp ung thư bằng cách tránh các yếu tố nguy cơ. Trước tiên, hãy thực hiện một số thay đổi nhất định đối với chế độ ăn uống để ngăn ngừa ung thư. Chẳng hạn như ăn tỏi thường xuyên giúp thúc đẩy hệ thống miễn dịch bằng cách kích hoạt hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể chống ung thư. Bổ sung rau xanh giàu magie như bông cải xanh, rau bina…cũng giúp giảm nguy cơ ung thư. Ăn các loại trái cây tươi, các loại hạt, sữa, cá hồi…cũng có tác dụng tương tự. Hạt lanh cũng được coi là một loại thực phẩm tuyệt vời giúp ngăn ngừa ung thư vú ở phụ nữ. Hãy thêm hạt lanh các món ăn, salad, sữa chua, sinh tố… Tránh các thức ăn có đường, rượu và thịt chế biến cũng là cách đơn giản có thể giúp kiểm soát ung thư. Bên cạnh thay đổi chế độ ăn uống, bạn cũng cần thường xuyên thể dục như đi bộ, chạy bộ, tập yoga…bởi các hoạt động này có thể giúp giảm nguy cơ ung thư xuống 35-40%. Thiếu vitamin D là một lý do chính khiến cho các tế bào ung thư phát triển và lan rộng. Do vậy, bạn cần bổ sung vitamin D bằng cách tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong vài phút mỗi ngày. Tuy nhiên, tránh phơi nắng quá lâu có thể gây ung thư da. Ngoài những cách phòng chống ung thư tự nhiên, một các tốt nhất để tầm soát căn bệnh này là kiểm tra y tế thường xuyên. Kiểm tra sức khỏe tại cơ sở y tế thường xuyên giúp phát hiện ung thư ở giai đoạn đầu, do đó, tăng cường cơ hội điều trị thành công. Ảnh: Internet. Video "Dấu hiệu nhận biết ung thư phổi sớm nhất". Nguồn: VTC