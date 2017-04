Cha mẹ đẫm nước mắt hiến xác con trai 7 tuổi

Ngày 31/3, cậu bé Tân Vũ đã dừng bước phiêu du trên cõi tạm trong sự đau đớn thương tiếc vô hạn của người thân. Vượt qua nỗi đau đớn khi mất đi đứa con bé bỏng tội nghiệp, người thân của em đã có một quyết định vô cùng dũng cảm và đầy nhân văn: Hiến xác cho khoa học và hiến giác mạc đem lại ánh sáng cho người khác. Cậu bé Tân Vũ quê ở thôn Lộ Bắc, thị trấn Điền Lâu, huyện Quán Nam, thành phố Liên Vân Cảng, Trung Quốc. Vì mưu sinh gia đình cậu bé đến sống tại Tô Châu. Bố mẹ làm việc tại một nhà máy, ông bà nội trồng rau để kiếm sống. Vài tháng trước cậu bé có triệu chứng đau ở chân và thường xuyên cảm thấy khó chịu, bố mẹ vội vàng đưa đi khám. Nhưng do bé không sốt và cũng không có triệu chứng sưng tấy nên bác sĩ cho rằng bé thiếu can xi nên chỉ bổ sung thêm can xi. Một tuần sau, bệnh tình của bé không hề thuyên giảm. Sau khi ăn tết, đưa bé đi khám lại mới phát hiện ra Tân Vũ bị u nguyên bào thần kinh thượng thận thể hiếm gặp và đã ở giai đoạn cuối. Việc chữa bệnh cho bé đã khiến gia đình nghèo kiệt quệ và tiếp tục vay mượn thêm khoản tiền hơn 10 nghìn nhân dân tệ ( tương đương hơn 300 triệu đồng). Nhiều người biết hoàn cảnh đã cùng chung tay quyên góp giúp đỡ. Nhưng mọi nỗ lực của mọi người và sự kiên cường của Tân Vũ đã không mang lại điều kỳ diệu. 8h sáng 31/3 em đã ra đi mãi mãi. Vượt qua nỗi đau khổ, để cảm ơn tình cảm của mọi người đã dành cho em cha mẹ và người thân đã có quyết định đầy dũng cảm, đẫm nhân văn: Hiến giác mạc đem lại ánh sáng cho người kém may mắn và hiến di thể của em cho y học. Việc hiến giác mạc của Tân Vũ đã đem lại ánh sáng cho hai bé khác. Chiều ngày 04/4 sau hơn nửa tiếng phẫu thuật, một giác mạc của Tân Vũ đã được ghép thành công cho bé Tiểu Nguy 13 tuổi. Giác mạc thứ hai của Tân Vũ cũng được hiến tặng cho một bé trai 8 tuổi.

