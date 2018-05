Cậu bé béo nhất thế giới giảm 83 kg, có thể đến trường đi học

Arya Permana (sinh năm 2006, sống tại Tây Java, Indonesia) từng khiến nhiều người kinh ngạc khi sở hữu cân nặng 190 kg khi mới 10 tuổi. Arya cũng được sách kỷ lục Guinness công nhận là cậu bé nặng nhất thế giới. Cậu bé từng ăn 5 bữa một ngày với khẩu phần bằng mấy lần người lớn. Do cơ thể to lớn, nặng nề nên phần lớn thời gian của em chỉ là nằm một chỗ. Do cân nặng và tình trạng sức khỏe của mình, Arya đã phải bỏ học giữa chừng vì không thể đi bộ. Em chỉ có thể đi được vài bước trước khi mất thăng bằng. Các việc sinh hoạt thường ngày như tắm rửa, mặc quần áo Arya đều phải nhờ đến sự giúp đỡ từ mẹ. Dù lo lắng cho sức khỏe của con trai, song cha mẹ em cũng không thể giúp đỡ nhiều vì điều kiện kinh tế gia đình eo hẹp. Thậm chí, gia đình còn phải vay thêm tiền để mua thức ăn cho con. Tuy nhiên, nhờ một cuộc phẫu thuật gần đây, cuộc đời Arya như bước sang trang mới khi cậu giảm được 83 kg. Cuộc phẫu thuật kéo dài 5 giờ đồng hồ. Các bác sĩ đã phải cắt bỏ một phần ruột của Arya. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu bé sẽ cảm thấy no nhanh hơn và không ăn nhiều như trước đây. "Cân nặng của cháu đã giảm rất nhiều sau khi được phẫu thuật. Cháu không còn thèm ăn nhiều như trước nữa. Cháu cũng được khuyên là nên ăn ít đồ ngọt và nước có gas, thay vào đó là ăn thêm rau xanh và hoa quả", cậu bé 12 tuổi chia sẻ. Arya giờ đây có thể tự đi tới trường, chơi đùa cùng bạn bè hay thậm chí là đá bóng, chơi cầu lông. Tuy nhiên, sức khỏe của em vẫn cần được theo dõi thêm. Cậu bé chia sẻ mong muốn được giảm thêm 50 kg nữa để trở về cân nặng bình thường như các bạn.

