Cặp sinh đôi nặng 1,2kg sống sót nhờ túi sandwich

Cô Lynn Donnelly sống ở North Lanarkshire phải trải qua hành trình đầy vất vả mới mang thai được. Sinh non lúc 25 tuần, hai bé Lewis và Logan Donnelly chỉ nặng tổng cộng hơn 1,2kg. Đối với các bé sinh non, bệnh viện thường dùng nylon quấn để giữ nhiệt, nhưng đây là lần đầu tiên các bác sĩ tại bệnh viện Kintyre (Scotland) phải dùng đến một loại túi có bong bóng dùng để đệm vừa nhẹ vừa giữ nhiệt tốt. Bé Lewis chào đời trước, nặng 571g và được đưa vào lồng kính ngay lập tức. Bé Logan ra đời 29 phút sau đó, nặng 684g. Cô Lynn cho biết, lúc này hai bé trông như búp bê chứ hoàn toàn không giống người thật. Cặp song sinh được đưa sang khoa chăm sóc đặc biệt. Hai vợ chồng cô Lynn và anh Tony buộc phải chuẩn bị tinh thần cho những gì xấu nhất. Rất may là hai bé đã sống sót qua đêm đó. Kể từ đó, một cuộc chiến đấu không tưởng để cứu tính mạng của hai bé sinh đôi chào đời sớm bắt đầu diễn ra. Khi mới được 4 tuần tuổi, bé Logan phải mổ chữa van tim. Lúc 6 tuần, bé Lewis bị nhiễm khuẩn E. coli, viêm màng não, nhiễm trùng máu và nhiễm virus nhiệt miệng. Bé được đặt vào máy dao động cao tần – một loại máy thở mạnh hơn gấp 4 lần một buồng phổi thông thường – để điều chỉnh nhịp thở. Lúc 5 tuần thì cô Lynn mới được chạm vào con mình lần đầu tiên. Kể từ đó đến khi ra viện, hai bé được đặt nằm trong cũi đặc biệt dành cho trẻ sinh đôi để giúp nhau hồi phục sức khỏe. 13 ngày sau ngày dự sinh chính thức, hai bé được xuất viện và nặng tổng cộng khoảng 6kg. Mặc dù chậm đạt các cột mốc phát triển nhưng cô Lynn vẫn cho rằng gia đình mình đã quá may mắn

