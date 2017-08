Cánh tay hết “vai u thịt bắp” nhờ làm điều này 10 phút mỗi ngày

Lý do bạn khó giảm bắp tay so với những bộ phận khác là vì: bắp tay vận động ít và có sự trao đổi chất chậm do đó chất béo thường tích lũy ở bắp tay nhiều hơn.

Ảnh minh họa. Để sớm có được cánh tay thon dài, duyên dáng, gợi cảm, các bạn gái hãy nhanh chóng kết thân với những bài tập đơn giản dưới đây mỗi sáng - tối.



Bài tập 1: Đặt 1 chiếc ghế đằng sau lưng và chống 2 tay lên, tiếp đó, khuỵu gối hạ thấp thân dưới xuống. Dùng cánh tay để nâng đỡ cơ thể lên xuống nhịp nhàng.

Bài tập 2: 2 tay cầm 2 quả tạ 1kg, giơ 2 quả tạ ra phía trước ngực sau đó nhẹ nhàng đưa tạ lên cao, duỗi thẳng tay. Bài tập này giúp rèn luyện cơ vai và cơ bắp tay.

Bài tập 3: 2 tay cầm 2 quả tạ, giơ thẳng tạ lên cao rồi từ từ gập tay về phía đằng sau.

Bài tập 4: 2 tay cầm 2 quả tạ, giơ thẳng tay ra phía trước ngang bằng vai rồi hạ xuống đều đặn.

Bài tập 5: 2 tay cầm 2 quả tạ tay, giơ sang ngang rồi hạ xuống đều đặn.

Bài tập 6: Cầm tạ, giơ thẳng lên cao rồi gập vuông góc để rèn luyện cơ delta.

Bài tập 7: Cầm tạ và gập cánh tay về phía trước để rèn luyện cơ bắp tay.

Bài tập 8: Cúi người về phía trước, nhẹ nhàng nâng 2 tay cầm tạ lên sao cho bắp tay vuông góc với cẳng tay.

Bài tập 9: Vẫn làm bài tập nâng tạ khi cúi cong người, nhưng với bài tập này, bạn hãy nâng bắp tay lên cao hơn để các cơ vận động được nhiều hơn.

Hãy chăm chỉ tập các bài tập trên đây để sớm có được bắp tay thon gọn, như ý nhé!