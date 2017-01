Cảnh giác với 4 bệnh bác sĩ cũng dễ chẩn đoán sai

Có một bệnh rất dễ bị nhầm với trầm cảm, đó chính là bệnh suy giáp, tức cơ thể không sản sinh đủ hormone thyroxine nên không thể theo kịp nhịp hoạt động của các cơ quan khác. Đây là nguyên nhân gây ra trầm cảm, chậm chạp, uể oải và hay cảm thấy lạnh. Rất nhiều phụ nữ đã bị chẩn đoán sai bệnh này và được cho uống thuốc chống trầm cảm, trong khi thuốc họ cần thực sự lại là thuốc thyroxine. Tương tự như vậy, bệnh mất trí cũng rất dễ bị nhầm là trầm cảm, đặc biệt là ở bệnh nhân dưới 65 tuổi, vì triệu chứng gần giống nhau liên quan đến trí nhớ, khả năng tập trung. Hội chứng ruột kích thích là thuật ngữ chung dùng để chỉ các triệu chứng ở đường ruột như đầy hơi, tiêu chảy mãn tính, đau bụng không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, đây cũng chính là dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn của bệnh không dung nạp gluten (bệnh Celiac). Gluten là một loại chất đạm có trong lúa mì, lúa mạch, lúa mạch đen và yến mạch. Ở những bệnh nhân này, khi ăn gluten vào, hệ miễn dịch sẽ tấn công gây viêm ruột và ảnh hưởng đến sự hấp thu các dưỡng chất. Để xác định chính xác bị bệnh celiac hay hội chứng ruột kích thích thì chỉ cần xét nghiệm máu là biết. Kinh nguyệt không đều, đổ mồ hôi trộm vào ban đêm, bụng đầy hơi, tăng cân và hay thay đổi tâm trạng là những triệu chứng thông thường của thời kỳ mãn kinh. Dù hiếm khi xảy ra nhưng đầy hơi và kinh nguyệt thất thường cũng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư buồng trứng. Khi mắc bệnh này, phụ nữ dễ bị chẩn đoán nhầm thành mãn kinh. Một bệnh khác cũng dễ bị chẩn đoán nhầm với mãn kinh là cường giáp – tức tuyến giáp hoạt động quá mạnh – hoặc ung thư hạch không Hodgkin (ung thư mạch máu và các tuyến bạch huyết), cả hai bệnh này đều gây đổ mồ hôi vào ban đêm. Danh sách các bệnh dễ bị nhầm lẫn với chứng mệt mỏi rất dài: từ ung thư, bệnh Lyme (do bọ chét) đến các bệnh về gan như viêm gan C. Bệnh do tiếp xúc với máu đã nhiễm trùng và virus dùng tế bào gan để sinh sôi. Triệu chứng thông thường là mệt mỏi, đau khớp, đầu óc mụ mị (lúc này virus đã tấn công vào não khiến các tế bào thần kinh không thể gửi nhận thông tin). Tuy nhiên, những triệu chứng này cũng có thể không rõ ràng khiến người bệnh chỉ cảm thấy không khỏe khi các tế bào gan đã bị hư hại và vàng da.

