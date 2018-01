Cảnh giác với 10 thực phẩm thường khiến bạn bị ngộ độc

Ngộ độc thực phẩm là do ăn thức ăn bị ô nhiễm, hư hỏng hoặc có độc. Nấu chín thực phẩm là cách giết chết hầu hết các mầm bệnh, vì vậy, đó là một trong những lý do quan trọng nhất để bạn nói không với thực phẩm sống. Sau đây là 10 loại thực phẩm quen thuộc nhất có thể gây ngộ độc. Ảnh: Boldsky. Các loại rau lá xanh như rau diếp, rau bina, cải bắp dễ bị nhiễm bẩn, bùn và nước bẩn. Vì vậy, bạn cần rửa chúng đúng cách và nấu chín trước khi ăn. Ảnh: Boldsky. Bạn có thể dễ bị nhiễm vi khuẩn Salmonella nếu ăn trứng sống. Vì vậy, hãy nấu chín trứng để ăn là cách tốt nhất để tránh ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Boldsky. Thịt gà và thịt bò dễ gây ngộ độc nếu không được nấu ăn đúng cách. Thịt dễ bị nhiễm khuẩn Salmonella và Staph, do đó, bạn đừng bao giờ ăn thịt nấu chưa chín kỹ. Ảnh: Boldsky. Nếu cá ngừ được bảo quản lạnh sau khi đánh bắt, nó có thể giải phóng độc tố mà có nấu lên cũng không hết độc. Do vậy, bạn nên chọn cá ngừ tươi cho gia đình. Ảnh: Boldsky. Khoai tây nếu nấu chín đúng cách sẽ không gây ra bệnh tật. Không ăn salad khoai tây được phục vụ trong các nhà hàng, vì chúng có thể khiến chúng ta ngộ độc. Ảnh: Boldsky. Pho mát có thể bị nhiễm nhiều loại vi khuẩn như Salmonella hoặc Listeria, có thể gây sẩy thai. Ảnh: Boldsky. Cà chua nếu để bên ngoài quá lâu có thể dễ bị hư hỏng. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Boldsky. Giá đỗ là một thực phẩm lành mạnh nhưng cũng dễ nhiễm vi khuẩn. Những người có hệ miễn dịch yếu, không nên ăn giá đỗ sống. Ảnh: Boldsky. Các loại hải sản có vỏ như hàu, cua, tôm thường chứa vi khuẩn có hại gây ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Boldsky. Trái cây tươi như quả mâm xôi, dâu tây và quả việt quất có thể gây ngộ độc thực phẩm. Những khe nứt trên quả có thể chứa đầy dư lượng thuốc trừ sâu, vi khuẩn và bụi bẩn. Bạn nhớ rửa kỹ trước khi ăn. Ảnh: Boldsky. Video "Thực phẩm bẩn đích thị là “bạn” với cơm bình dân". Nguồn ANTV

