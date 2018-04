Cảnh báo: Nhiễm virus viêm gan từ xăm môi, xăm mày

Phun, xăm mày là phương pháp thẩm mĩ có thể giúp chị em phụ nữ tự tin hơn khi để mặt mộc, với sự tươi tắn của màu môi và lông mày. Màu môi ảnh hưởng đến sắc diện toàn khuôn mặt. Ưu điểm vượt trội của phương pháp này là giúp phụ nữ có sắc môi nhợt nhạt, thiếu tươi tắn nhanh chóng sở hữu làn môi mới tươi sáng hơn.

Tuy nhiên phương pháp làm đẹp này lại dẫn đến nhiều hệ lụy, là con đường ngắn nhất làm lây nhiễm các bệnh nguy hiểm.

Được biết, viêm gan virus C thường rơi vào nhóm những người tiêm chích ma túy, bệnh nhân AIDS, bệnh nhân bị gan, bệnh nhân lọc máu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hiện nay phương pháp làm đẹp khá phổ biến như xăm môi , xăm mày của các chị em, hay xăm mình của đàn ông chiếm một tỉ lệ bệnh nhân mắc viêm gan virus C. Theo thống kê cho thấy tỉ lệ nhiễm virus viêm gan C khu vực phía Nam cao hơn tại phía Bắc.

Virus viêm gan có 5 loại gây bệnh chính, đó là virus A, B, C, D và E. Các loại virus này gây bệnh cho mọi lứa tuổi, không phân biệt giới tính, khả năng lây không có giới hạn. Trong các loại virus trên có HBV và HCV là đáng ngại hơn cả. Bệnh viêm gan do siêu vi B và C là hai loại bệnh phổ biến và nguy hiểm được coi như “sát thủ” thầm lặng. Tại các cơ sở làm đẹp chui hay các cơ sở xăm hình không được cấp phép của cơ quan y tế, không vô trùng dụng cụ chính là nơi dễ mang mầm bệnh viêm gan lây sang cho nhiều người. Vì các dụng cụ như dao kéo, đồ bấm, máy xăm,.. không được vệ sinh sạch sẽ thì không an toàn. Đặc biệt, khi dùng chung dụng cụ xăm hình mà tiếp xúc với vết thương hở thì dễ dàng lây bệnh cho đối tượng xăm và đôi khi lây bệnh cho cả nhân viên y tế hay bác sĩ làm việc. Virus viêm gan xâm nhập nhanh chóng qua các vết thương hở. Bởi dùng chung dụng cụ hay khi tiếp xúc vào vết thương hở thì máu từ người này đã có thể nhiễm sang máu của người kia và mang mầm bệnh lây truyền rất nhanh chóng. Do đó, khi làm các công việc mang tính chất đặc thù này thì cần tiêm phòng, kiểm tra sức khỏe trước và sau khi làm việc. Kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí International Journal of Infectious Diseases cũng đã cho thấy điều này. Cụ thể, các nhà khoa học tại Đại học British Columbia (UBC) của Canada đã phát hiện ra rằng những người có nhiều hình xăm trên hầu hết các bộ phận của cơ thể có nguy cơ bị lây nhiễm bệnh viêm gan C và các bệnh về đường máu khác cao hơn. Họ đã xem xét và phân tích 124 nghiên cứu trước đó ở 30 quốc gia trên thế giới, bao gồm Mỹ, Canada, Iran, Italy và Brazil, và đã phát hiện thấy tỷ lệ mắc bệnh viêm gan C tăng cao sau khi các bệnh nhân thực hiện các hình xăm. Ngoài ra, những người xăm nhiều hình còn có nguy cơ cao lây nhiễm các bệnh khác như phản ứng dị ứng, HIV, viêm gan B, vi khuẩn hoặc nhiễm nấm.

Những thành phần hóa chất có trong thuốc nhuộm hình xăm bao gồm sơn nhà, mực in máy vi tính hoặc chất cácbon công nghiệp. Những chất độc hại trong thuốc xăm có thể xâm nhập vào thận, phổi thông qua hệ thống tuần hoàn.

Không những nhiễm virut viêm gan, phương pháp làm đẹp này còn dẫn đến nhiều hệ lụy khác như tróc da, lồi sẹo, mắt mưng mủ, đôi môi rát, ngứa, hoặc hậu quả nặng nề hơn nữa là bị lây nhiễm một số căn bệnh qua sự tác động của chất dịch vàng, chất dịch này có chứa rất nhiều virut là tác nhân gây bệnh như bệnh Herpes môi, HIV, viêm gan, bệnh giang mai... Các bệnh phong, lao, đậu mùa, hạt cơm, u mềm… cũng có thể lây bằng con đường xăm trổ.