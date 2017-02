Ăn sashimi thịt gà dễ nhiễm khuẩn salmonella nguy hiểm

Sashimi thịt gà.

Sashimi thịt gà phổ biến ở Nhật Bản hơn so với các nước khác nhưng ngay cả nước này cũng cảnh báo ngộ độc thực phẩm khi ăn thịt gà sống và yêu cầu các nhà hàng phải làm chín thịt gà tối thiểu ở 75 độ C để bảo đảm an toàn thực phẩm.

Sashimi thịt gà được chế biến bằng cách nhúng thịt vào nước sôi hoặc nướng héo qua trên lửa với thời gian không quá 10 giây. Tuy nhiên, cách này vẫn không đủ để tiêu diệt những vi khuẩn như campylobacter và salmonella có trong thịt sống.

Campylobacter là một loại vi khuẩn có trong ruột gà và là thủ phạm chính trong các vụ ngộ độc thực phẩm do ăn thịt gà. Ngoài ra, khuẩn salmonella cũng gây tác hại tương tự.

Sashimi thịt gà được cắt từ phần thịt ức trong, là phần ít bị nhiễm khuẩn salmonella nhất. Tuy nhiên, một số nhà hàng vẫn chế biến sashimi thịt gà từ thịt đùi, gan hoặc ức ngoài, nơi có nhiều vi khuẩn hơn.

Câu hỏi lớn được đặt ra là có nên ăn thit gà sống hoặc tái hay không? Bước đầu tiên để đảm bảo an toàn khi ăn sashimi thịt gà là biết rõ nguồn gốc và phương pháp nuôi gà. Hầu hết các nhà hàng phục vụ món sashimi thịt gà đều hợp tác chặt chẽ với các trang trại nhỏ để bảo đảm thịt tươi ngon nhất. Tuy nhiên, với những nhà hàng không ghi rõ điều này trên thực đơn thì nên hỏi kỹ về nguồn gốc cũng như phương pháp bảo quản của nhà hàng.

Cảnh báo cuối cùng: Nguy cơ nhiễm khuẩn salmonella tăng cao nhất đối với phụ nữ mang thai, trẻ em, người già và những người có hệ miễn dịch kém. Vì vậy những người này tốt nhất không nên ăn sashimi thịt gà.

Đối với nhiều người bình thường thì ý tưởng ăn thịt gà sống – đồng nghĩa với chấp nhận nguy cơ nhiễm độc khuẩn salmonella – là một cơn ác mộng. Nhưng với đầu bếp nổi tiếng Marc Murphy thì khác. Món sashimi thịt gà đối với đầu bếp này thực sự là một món ăn đáng mơ ước.

Trước đó, Anthony Bourdain, người từng cùng cựu Tổng thống Obama ăn bún chả tại Việt Nam, cũng ăn món thịt gà Yakatori với thịt gà hơi héo khô bên ngoài nhưng bên trong vẫn còn đỏ hồng.

Sashimi thịt gà phổ biến ở Nhật Bản hơn so với các nước khác nhưng ngay cả nước này cũng cảnh báo ngộ độc thực phẩm khi ăn thịt gà sống và yêu cầu các nhà hàng phải làm chín thịt gà tối thiểu ở 75 độ C để bảo đảm an toàn thực phẩm.

Sashimi thịt gà được chế biến bằng cách nhúng thịt vào nước sôi hoặc nướng héo qua trên lửa với thời gian không quá 10 giây. Tuy nhiên, cách này vẫn không đủ để tiêu diệt những vi khuẩn như campylobacter và salmonella có trong thịt sống.

Campylobacter là một loại vi khuẩn có trong ruột gà và là thủ phạm chính trong các vụ ngộ độc thực phẩm do ăn thịt gà. Ngoài ra, khuẩn salmonella cũng gây tác hại tương tự.

Sashimi thịt gà được cắt từ phần thịt ức trong, là phần ít bị nhiễm khuẩn salmonella nhất. Tuy nhiên, một số nhà hàng vẫn chế biến sashimi thịt gà từ thịt đùi, gan hoặc ức ngoài, nơi có nhiều vi khuẩn hơn.

Câu hỏi lớn được đặt ra là có nên ăn thit gà sống hoặc tái hay không? Bước đầu tiên để đảm bảo an toàn khi ăn sashimi thịt gà là biết rõ nguồn gốc và phương pháp nuôi gà. Hầu hết các nhà hàng phục vụ món sashimi thịt gà đều hợp tác chặt chẽ với các trang trại nhỏ để bảo đảm thịt tươi ngon nhất. Tuy nhiên, với những nhà hàng không ghi rõ điều này trên thực đơn thì nên hỏi kỹ về nguồn gốc cũng như phương pháp bảo quản của nhà hàng.

Cảnh báo cuối cùng: Nguy cơ nhiễm khuẩn salmonella tăng cao nhất đối với phụ nữ mang thai, trẻ em, người già và những người có hệ miễn dịch kém. Vì vậy những người này tốt nhất không nên ăn sashimi thịt gà.

Sashimi thịt gà.

Sashimi thịt gà phổ biến ở Nhật Bản hơn so với các nước khác nhưng ngay cả nước này cũng cảnh báo ngộ độc thực phẩm khi ăn thịt gà sống và yêu cầu các nhà hàng phải làm chín thịt gà tối thiểu ở 75 độ C để bảo đảm an toàn thực phẩm.

Sashimi thịt gà được chế biến bằng cách nhúng thịt vào nước sôi hoặc nướng héo qua trên lửa với thời gian không quá 10 giây. Tuy nhiên, cách này vẫn không đủ để tiêu diệt những vi khuẩn như campylobacter và salmonella có trong thịt sống.

Campylobacter là một loại vi khuẩn có trong ruột gà và là thủ phạm chính trong các vụ ngộ độc thực phẩm do ăn thịt gà . Ngoài ra, khuẩn salmonella cũng gây tác hại tương tự.

Sashimi thịt gà được cắt từ phần thịt ức trong, là phần ít bị nhiễm khuẩn salmonella nhất. Tuy nhiên, một số nhà hàng vẫn chế biến sashimi thịt gà từ thịt đùi, gan hoặc ức ngoài, nơi có nhiều vi khuẩn hơn.

Câu hỏi lớn được đặt ra là có nên ăn thit gà sống hoặc tái hay không? Bước đầu tiên để đảm bảo an toàn khi ăn sashimi thịt gà là biết rõ nguồn gốc và phương pháp nuôi gà. Hầu hết các nhà hàng phục vụ món sashimi thịt gà đều hợp tác chặt chẽ với các trang trại nhỏ để bảo đảm thịt tươi ngon nhất. Tuy nhiên, với những nhà hàng không ghi rõ điều này trên thực đơn thì nên hỏi kỹ về nguồn gốc cũng như phương pháp bảo quản của nhà hàng.

Cảnh báo cuối cùng: Nguy cơ nhiễm khuẩn salmonella tăng cao nhất đối với phụ nữ mang thai, trẻ em, người già và những người có hệ miễn dịch kém. Vì vậy những người này tốt nhất không nên ăn sashimi thịt gà.

Đối với nhiều người bình thường thì ý tưởng ăn thịt gà sống – đồng nghĩa với chấp nhận nguy cơ nhiễm độc khuẩn salmonella – là một cơn ác mộng. Nhưng với đầu bếp nổi tiếng Marc Murphy thì khác. Món sashimi thịt gà đối với đầu bếp này thực sự là một món ăn đáng mơ ước.

Trước đó, Anthony Bourdain, người từng cùng cựu Tổng thống Obama ăn bún chả tại Việt Nam, cũng ăn món thịt gà Yakatori với thịt gà hơi héo khô bên ngoài nhưng bên trong vẫn còn đỏ hồng.

Sashimi thịt gà phổ biến ở Nhật Bản hơn so với các nước khác nhưng ngay cả nước này cũng cảnh báo ngộ độc thực phẩm khi ăn thịt gà sống và yêu cầu các nhà hàng phải làm chín thịt gà tối thiểu ở 75 độ C để bảo đảm an toàn thực phẩm.

Sashimi thịt gà được chế biến bằng cách nhúng thịt vào nước sôi hoặc nướng héo qua trên lửa với thời gian không quá 10 giây. Tuy nhiên, cách này vẫn không đủ để tiêu diệt những vi khuẩn như campylobacter và salmonella có trong thịt sống.

Campylobacter là một loại vi khuẩn có trong ruột gà và là thủ phạm chính trong các vụ ngộ độc thực phẩm do ăn thịt gà. Ngoài ra, khuẩn salmonella cũng gây tác hại tương tự.

Sashimi thịt gà được cắt từ phần thịt ức trong, là phần ít bị nhiễm khuẩn salmonella nhất. Tuy nhiên, một số nhà hàng vẫn chế biến sashimi thịt gà từ thịt đùi, gan hoặc ức ngoài, nơi có nhiều vi khuẩn hơn.

Câu hỏi lớn được đặt ra là có nên ăn thit gà sống hoặc tái hay không? Bước đầu tiên để đảm bảo an toàn khi ăn sashimi thịt gà là biết rõ nguồn gốc và phương pháp nuôi gà. Hầu hết các nhà hàng phục vụ món sashimi thịt gà đều hợp tác chặt chẽ với các trang trại nhỏ để bảo đảm thịt tươi ngon nhất. Tuy nhiên, với những nhà hàng không ghi rõ điều này trên thực đơn thì nên hỏi kỹ về nguồn gốc cũng như phương pháp bảo quản của nhà hàng.

Cảnh báo cuối cùng: Nguy cơ nhiễm khuẩn salmonella tăng cao nhất đối với phụ nữ mang thai, trẻ em, người già và những người có hệ miễn dịch kém. Vì vậy những người này tốt nhất không nên ăn sashimi thịt gà.