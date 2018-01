Cận cảnh 5 thực phẩm chức năng nhãn hiệu Pediasure có dấu hiệu giả, nhái

6000 sản phẩm thực phẩm chức năng dành cho trẻ em bị Đội Quản lý thị trường số 6, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội thu giữ tại chợ thuốc Hapulico vì có dấu hiệu xâm phạm quyền nhãn hiệu Pediasure của Abbott. Các sản phẩm này của Công ty cổ phần dược phẩm Việt Pháp có địa chỉ tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội Bao gồm 5 nhóm sản phẩm dành cho trẻ em Pediasure Kid Calcium Nano (màu vàng), Pediasure ăn ngon ngủ tốt thông minh (màu hồng).... Pediasure calcium Nano (màu xanh) bên trong dạng ống Pediasure Kid mát gan giải độc, và Pediasure mát gan giải độc. Các sản phẩm này đều có in số công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do Cục an toàn thực phẩm cấp. Xác nhận công bố được đại diện công ty này đưa ra. Tuy nhiên, trước đó, đại diện phía Abbott Hoa Kỳ đã gửi đơn xin giám định sở hữu công nghiệp đến Viện Khoa học sở hữu trí tuệ yêu cầu giám định đối với các sản phẩm nêu trên. Một trong những kết luận ghi rõ "Dấu hiệu "PEDIASURE" gắn trên vỏ hộp thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ". Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, sau khi sự việc QLTT Hà Nội thu giữ số sản phẩm này, trên các trang web vẫn bày bán công khai các loại thực phẩm chức năng này Không chỉ như vậy, tại chợ thuốc Hapulico vào chiều 26-1, các quầy hàng vẫn thản nhiên bày bán các sản phẩm nêu trên với giá từ 28.000- 30.000 đồng/hộp.

