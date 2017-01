Cấm lưu hành thuốc chống phù nề Daeshin Protase của VIMEDIMEX VN

Thông tin đình chỉ lưu hành thu hồi thuốc chống phù nề Daeshin Protase của VIMEDIMEX VN do Cục quản lý Dược đưa ra. Theo đó thuốc này bị đình chỉ lưu hành và thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Lô thuốc chống phù nề Daeshin Protase bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc có số lô: 5009, NSX: 9/9/2015, HSD: 8/9/2018, SĐK: VN-13103-11, do Công ty Dae Hwa Pharmaceutical Co. Ltd. (Korea) sản xuất. Thuốc này do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Việt Nam (VIMEDIMEX VN) địa chỉ 138 Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội nhập khẩu.

Hình ảnh minh họa.

Bên cạnh yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Việt Nam phối hợp với nhà cung cấp và phân phối thuốc gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng thuốc viên bao phim Daeshin Protase và thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

Riêng Sở Y tế Hà Nội, Cục yêu cầu kiểm tra và giám sát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Việt Nam thực hiện việc thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi theo quy định.