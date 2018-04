“Cai nghiện” đồ ngọt hiệu quả với 10 cách ai cũng làm được

Để phòng ngừa các bệnh tật đáng tiếng do ăn nhiều đồ ngọt, hãy thử 10 cách cai nghiện đồ ngọt sau. Đầu tiên, bạn cần dọn dẹp tủ bếp, tủ lạnh và nơi cất trữ đồ ngọt trong nhà và ở bàn làm việc. Khi bạn đang cố gắng cai nghiện đồ ngọt, bạn cũng phải xem những gì bạn đang uống. Các loại nước trái cây và rau ép đóng gói, đồ uống thể thao, thức uống có năng lượng và soda đều chứa rất nhiều đường. Việc thêm protein vào mỗi bữa ăn giúp bạn no lâu và giảm bớt cơn thèm đồ ngọt. Bạn có thể ăn thêm các thực phẩm giàu protein như trứng, sữa hoặc sữa chua. Loại carb phức tạp được tìm thấy trong rau, trái cây, ngũ cốc và các loại hạt cũng giúp bạn giảm bớt cơn thèm đồ ngọt. Chất béo lành mạnh trong các thực phẩm như dầu oliu, dầu cá, dầu bơ, bơ...giúp bạn thư giãn, ngăn ngừa cơn thèm thức ăn vặt hoặc đường. Ăn vặt rất quan trọng, giúp trao đổi chất bình thường và cung cấp năng lượng làm việc. Bạn nên chọn các thực phẩm ăn vặt lành mạnh như cà rốt, trà xanh, cà phê đen, sữa chua và trái cây. Căng thẳng có thể làm cho bạn ăn uống theo cảm xúc. Do vậy, bạn cần hạn chế căng thẳng để tránh những cơn thèm đường ập tới. Giấc ngủ ít nhất 6 giờ mỗi đêm sẽ giúp bạn thải ra chất độc, ngăn bạn ăn uống cảm xúc và cải thiện sức khoẻ tổng thể của bạn. Tất cả những cảm xúc ăn uống biến mất nếu bạn bắt đầu tập thể dục. Tập thể dục để không chỉ giải phóng căng thẳng mà còn giúp bạn tống khứ lượng đường cũng như chất béo dư thừa trong cơ thể bạn. Cho dù bạn bận rộn đến đâu, cũng đừng bao giờ để bụng mình đói. Hãy lên kế hoạch ăn đồ ăn nhẹ, tránh tình trạng đói dẫn đến ăn uống quá độ, nạp quá nhiều đường hay đồ ngọt.

Để phòng ngừa các bệnh tật đáng tiếng do ăn nhiều đồ ngọt, hãy thử 10 cách cai nghiện đồ ngọt sau. Đầu tiên, bạn cần dọn dẹp tủ bếp, tủ lạnh và nơi cất trữ đồ ngọt trong nhà và ở bàn làm việc. Khi bạn đang cố gắng cai nghiện đồ ngọt, bạn cũng phải xem những gì bạn đang uống. Các loại nước trái cây và rau ép đóng gói, đồ uống thể thao, thức uống có năng lượng và soda đều chứa rất nhiều đường. Việc thêm protein vào mỗi bữa ăn giúp bạn no lâu và giảm bớt cơn thèm đồ ngọt . Bạn có thể ăn thêm các thực phẩm giàu protein như trứng, sữa hoặc sữa chua. Loại carb phức tạp được tìm thấy trong rau, trái cây, ngũ cốc và các loại hạt cũng giúp bạn giảm bớt cơn thèm đồ ngọt. Chất béo lành mạnh trong các thực phẩm như dầu oliu, dầu cá, dầu bơ, bơ...giúp bạn thư giãn, ngăn ngừa cơn thèm thức ăn vặt hoặc đường. Ăn vặt rất quan trọng, giúp trao đổi chất bình thường và cung cấp năng lượng làm việc. Bạn nên chọn các thực phẩm ăn vặt lành mạnh như cà rốt, trà xanh, cà phê đen, sữa chua và trái cây. Căng thẳng có thể làm cho bạn ăn uống theo cảm xúc. Do vậy, bạn cần hạn chế căng thẳng để tránh những cơn thèm đường ập tới. Giấc ngủ ít nhất 6 giờ mỗi đêm sẽ giúp bạn thải ra chất độc, ngăn bạn ăn uống cảm xúc và cải thiện sức khoẻ tổng thể của bạn. Tất cả những cảm xúc ăn uống biến mất nếu bạn bắt đầu tập thể dục. Tập thể dục để không chỉ giải phóng căng thẳng mà còn giúp bạn tống khứ lượng đường cũng như chất béo dư thừa trong cơ thể bạn. Cho dù bạn bận rộn đến đâu, cũng đừng bao giờ để bụng mình đói. Hãy lên kế hoạch ăn đồ ăn nhẹ, tránh tình trạng đói dẫn đến ăn uống quá độ, nạp quá nhiều đường hay đồ ngọt.