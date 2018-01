Cách làm thịt bò khô kiểu Hồng Kông thơm cay để dành ăn Tết

Chuẩn bị nguyên liệu làm thịt bò khô kiểu Hồng Kông:

- 1 miếng thịt phi lê bò khoảng 300-450gr

- 1 củ tỏi

- 1 củ gừng

- 80ml nước cốt me

- 1 thìa dầu ăn

- 1 chút tiêu xay

- 2 thìa nước tương

- 2 thìa mật ong

- Ớt sừng, nếu thích ăn cay Hướng dẫn cách làm thịt bò khô kiểu Hồng Kông:

- Bước 1: Thịt bò mua về rửa sạch rồi dùng giấy nhà bếp thấm khô, tiếp theo thái thịt thành những miếng to bản, hơi dầy 1 chút là được và thái dọc thớ miếng thịt. Bước 2: Tỏi bóc sạch vỏ rồi để nguyên tép tỏi hoặc có thể cắt làm đôi hoặc ba cho dễ xay. Gừng cạo sạch vỏ thái lát. Ớt sừng thái khúc ngắn hoặc thái lát đều được. Bước 3: Cho tỏi, gừng, ớt, nước cốt me, nước tương, dầu ăn, tiêu, mật ong vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn hỗn hợp. Chúng ta được gia vị để ướp thịt bò. Bước 4: Cho thịt bò vào 1 cái tô sau đó đổ gia vị vào cùng, trộn đều và ướp thịt ít nhất 1 tiếng cho thịt ngấm gia vị. Bước 5: Thịt bò sau khi đã ướp xong thì bật lò nướng 100 độ C làm nóng lò. Lót giấy nến vào khay nướng sau đó xếp từng miếng thịt bò lên khay, mỗi miếng cách nhau ra một chút, cứ 20 phút lấy khay thịt ra lật thịt 1 lần rồi cho vào nướng tiếp. Bước 6: Sau khoảng 2 tiếng miếng thịt bò khô đã khô lại và chuyển màu hơi đen là có thể tắt lò, lấy ra và để cho nguội. Nếu chưa ăn hết ngay bảo quản trong hũ sạch và đậy nắp kín cất nơi thoáng mát là được.

