Cách làm lạp xưởng tươi ngon, an toàn đơn giản nhất tại nhà

Tự làm lạp xưởng không hề khó. Nguyên liệu: Thịt lợn (thịt đùi): 2500gr,lòng non: 1 bộ, muối ăn: 60gr, rượu trắng: 80gr, đường trắng: 50gr, bột hạt tiêu: 10gr, xì dầu tươi: 3 thìa lớn, bột gạo đỏ: 10gr Cách làm lạp xưởng: Rửa sạch lòng non với muối, ngâm trong nước sạch tối thiểu 30 phút để lòng non nở ra, như vậy sẽ dễ bọc thịt hơn. Rửa sạch thịt lợn bằng nước nóng, bỏ bì, cắt miếng to vừa ăn. Hoặc có thể trực tiếp thái thành miếng mỏng hoặc thái sợi. Cho thịt vào máy xay, xay nhuyễn. Cho muối, đường, rượu trắng, bột hạt tiêu vào thịt. Đây là những gia vị bắt buộc phải có để món lạp xưởng đạt đúng vị. Bột hạt tiêu sẽ khiến lạp xưởng có một mùi thơm độc đáo, còn rượu trắng sẽ giúp khử mùi tanh và ngăn ngừa ruồi nhặng. Sau đó bạn có thể cho thêm xì dầu tươi, bột gạo đỏ tùy theo ý thích. Bột gạo đỏ dùng để tạo màu nên có thể thêm hoặc không đều được. Trộn đều thịt và gia vị. Vớt lòng non ra, thắt nút ở một đầu, sau đó lồng vào máy nhồi thịt. Bơm thịt vào trong lòng non, đến gần cuối phải để chừa một đoạn dài khoảng 5cm để thắt nút. Dùng dây buộc thắt nút từng đoạn trên lòng non đã nhồi thịt, như vậy chúng ta có thể ngăn cách từng chiếc lạp xưởng. Buộc xong, dùng kim chọc một vài lỗ nhỏ trên lạp xưởng để thoát khí, sau đó đem phơi lạp xưởng ở nơi thông thoáng cho tới lúc khô là được. Bạn có thể hong nắng hoặc hong gió tùy thích.

