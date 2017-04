Cách làm burger thịt gà hầm kiểu châu Á ngon miễn chê

Nguyên liệu nấu món burger thịt gà gồm có: 1kg đùi gà, ½ chén nước dùng gà, non nửa chén sốt hoisin, 3 thìa sốt ketchup, 2 thìa mật ong, 1 thìa nước tương, 3 nhánh tỏi băm nhỏ, 1 thìa to tương ớt Sriracha hoặc sốt tỏi ớt. Gia vị khác gồm có dấm gạo, đường, dầu mè, gừng mài nhỏ, một ít xà lách, bắp cải thái sợi nhỏ. Cho nước dùng gà, sốt hoisin, sốt cà chua, mật ong, tỏi, tương ớt Sriracha, gừng và dầu mè vào nồi rồi trộn lên. Sau đó, tiếp tục cho thịt gà vào đảo đều cho ngấm nước sốt. Đậy vung lại, đun trên lửa to từ 3-4 tiếng. Gà hầm còn khoảng 30 phút cuối, chúng ta quay ra làm món rau trộn. Cho dấm gạo, đường, tương ớt Sriracha, dầu mè vào bát to trộn đều rồi cho xà lách, bắp cải vào xóc. Đậy nắp lại và để tủ lạnh khoảng 30 phút cho ngấm, thỉnh thoảng xóc lên cho đều. Dùng thìa hoặc muôi thủng múc thịt gà hầm ra khỏi nồi. Cho thịt gà vào bát và dùng dĩa xé nhỏ, loại bỏ mỡ nếu có. Cho thịt gà đã xé vào lại nồi nấu, cho thêm 2 thìa sốt hoisin, giảm nhỏ lửa, nấu tiếp khoảng 20 phút cho thịt nóng lên. Kẹp thịt gà vào bánh mì và để rau lên trên, ăn kèm với nước sốt thịt gà còn lại trong nồi nếu muốn.

Nguyên liệu nấu món burger thịt gà gồm có: 1kg đùi gà, ½ chén nước dùng gà, non nửa chén sốt hoisin, 3 thìa sốt ketchup, 2 thìa mật ong, 1 thìa nước tương, 3 nhánh tỏi băm nhỏ, 1 thìa to tương ớt Sriracha hoặc sốt tỏi ớt. Gia vị khác gồm có dấm gạo, đường, dầu mè, gừng mài nhỏ, một ít xà lách, bắp cải thái sợi nhỏ. Cho nước dùng gà, sốt hoisin, sốt cà chua, mật ong, tỏi, tương ớt Sriracha, gừng và dầu mè vào nồi rồi trộn lên. Sau đó, tiếp tục cho thịt gà vào đảo đều cho ngấm nước sốt. Đậy vung lại, đun trên lửa to từ 3-4 tiếng. Gà hầm còn khoảng 30 phút cuối, chúng ta quay ra làm món rau trộn. Cho dấm gạo, đường, tương ớt Sriracha, dầu mè vào bát to trộn đều rồi cho xà lách, bắp cải vào xóc. Đậy nắp lại và để tủ lạnh khoảng 30 phút cho ngấm, thỉnh thoảng xóc lên cho đều. Dùng thìa hoặc muôi thủng múc thịt gà hầm ra khỏi nồi. Cho thịt gà vào bát và dùng dĩa xé nhỏ, loại bỏ mỡ nếu có. Cho thịt gà đã xé vào lại nồi nấu, cho thêm 2 thìa sốt hoisin, giảm nhỏ lửa, nấu tiếp khoảng 20 phút cho thịt nóng lên. Kẹp thịt gà vào bánh mì và để rau lên trên, ăn kèm với nước sốt thịt gà còn lại trong nồi nếu muốn.