Cách làm bim bim từ củ quả ngon tuyệt cho bé yêu

Bim bim là loại thực phẩm bé nào cũng mê thích. Tuy nhiên, có nhiều nghiên cứu cho rằng, cha mẹ nên hạn chế đồ ăn vặt hấp dẫn này bởi thực phẩm chế biến sẵn không hề tốt cho sức khỏe. Với cách làm bim bim từ củ quả sau đây, mẹ sẽ an tâm rằng con bạn có một món ăn vặt bổ dưỡng và không hề tác động xấu đến sức khỏe. Ảnh: Meyeucon. Bim bim củ dền. Cần nguyên liệu là củ dền, dầu oliu, muối tinh. Rửa sạch củ dền, có thể gọt hoặc để cả vỏ tùy thích. Dùng nạo hoặc dao thái củ dền thành những miếng mỏng. Thêm một chút muối vào trộn đều. Sau đó xếp củ dền rải đều không chồng lên nhau ra khay nướng. Ảnh: Toinayangi. Nướng củ dền ở 375 độ trong 5 -10 phút rồi lấy ra và lật mặt các lát rồi lại tiếp tục bỏ vào nướng khoảng 5-10 phút để bim bim được chín đều. Ảnh: Toinayangi. Bim bim cà rốt. Chuẩn bị bột mì, bột nở, muối tinh, dầu ăn, cà rốt, sữa đặc, vừng trắng rang, rau mùi. Cà rốt gọt sạch vỏ, rửa lại với nước rồi thái miếng nhỏ. Rau mùi rửa sạch thái nhỏ. Trộn bột mì và bột nở với nhau rồi rây cho mịn sau đó cho cà rốt, rau mùi cùng nước vào máy xay sinh tố xay thật nhuyễn. Thêm hỗn hợp bột mì bột nở, dầu ăn, sữa đặc và một ít vừng trắng vào bát trộn thật đều để bột không bị vón cục và nhào bột cho thật mịn thành khối. Ảnh: Danviet. Cán bột cán mỏng khối bột thành miếng dày vừa phải khoảng 2mm rồi cắt phần bột thành những miếng vuông nhỏ vừa ăn hoặc tùy hình dáng mà bạn thích. Đun nóng một lượng dầu lớn trong chảo. Khi dầu sôi thả miếng bột vào chiên vàng hai mặt. Chuẩn bị giấy thấm để vớt miếng bim bim ra. Ảnh: Danviet. Bim bim khoai tây. Nguyên liệu gồm khoai tây, bột phô mai, muối tinh, dầu ăn, sốt mayonaise. Gọt vỏ, rửa sạch, ngâm vào chậu nước lạnh pha muối loãng cho khoai tây ra hết nhớt và không bị thâm. Thái khoai tây thành những lát thật mỏng và ngâm trong nước muối loãng khoảng 15 phút. Rửa khoai tây qua nhiều lần với nước lạnh đến khi nước trong thì cho khoai tây ra rổ cho ráo nước. Ảnh: Cachlam9. Trộn sốt mayonnaise vào khoai tây để ngấm trong 5 phút. Bắc chảo dầu và để dầu sôi nóng già sau đó cho từng lát khoai tây vào chiên. Cần giữ nguyên lửa nhỏ để cho khoai có độ giòn ngon mà không hút nhiều dầu. Khi khoai tây chiên còn nóng, bạn rắc vào một ít bột phô mai để món bim bim thêm béo ngậy. Ảnh: Cachlam9. Bim bim khoai lang. Nguyên liệu gồm khoai lang ruột đỏ, muối tinh, nước lạnh, lá rong biển, ớt bột. Đầu tiên gọt vỏ khoai lang, cắt lát càng mỏng càng tốt và ngâm vào tô nước pha chút muối khoảng 20 phút. Lá rong biển đem hơ khô trên lửa rồi giã nhuyễn, cho thêm chút bột canh vào trộn đều thành hỗn hợp bột rong biển. Ảnh: Vietbao. Vớt khoai ra để ráo nước, sau đó đem khoai chiên vàng giòn, lại vớt ra đĩa có giấy thấm dầu. Cho tất cả số khoai đã chiên vào tô, đổ hỗn hợp bột muối rong biển cay vào xóc đều. Vậy là bạn đã có món bim bim tự làm bổ dưỡng và vô cùng an toàn cho bé yêu. Ảnh: Vietbao. Bim bim chuối. Nguyên liệu làm bim bim chuối: Chuối tây, muối tinh, muối bột canh, nước cốt dừa, bột chiên giòn. Cho chuối vào tô, thêm vài thìa nước cốt dừa rồi để chuối vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tiếng, sau đó đem chuối ra, rắc một chút bột canh và chút bột phô mai ngọt lên chuối, xóc đều nhẹ nhàng để chuối không bị nát. Ảnh: Tinybook. Đem sấy khô chuối trong lò nướng ở nhiệt độ 170 độ C trong 10 phút. Lấy chuối ra để nguội, bảo quản trong hộp kín là chuối giòn ngon. Ảnh: Tinybook.

