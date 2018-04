Cách làm 3 món nướng thịt gà ngon như bàn tiệc hoàng cung

1. Gà nướng mật ong. Nguyên liệu: Gà ta, Mật ong, nước tương, xì dầu, muối, hạt nêm, bột tỏi, bột hành, dầu hào, rượu trắng, dầu ăn, tiêu trắng. Gà sau khi sơ chế sạch thì đem xát 1 chút muối, giấm và rửa lại cho hết mùi hôi, để gà khô ráo. Ảnh: toinayangi.vn. Tất cả các gia vị đã chuẩn bị sẵn cho hết vào bát và khuấy thật đều cho hòa tan. Cho gà vào âu to sau đó đổ bát gia vị lên, đeo bao tay rồi xoa đều khắp gà để gà ngấm gia vị trong 2 tiếng. Ảnh: phunutoday.vn. Bật lò nướng 200 độ C làm nóng lò, lót giấy bạc lên khay nướng sau đó bạn đặt gà vào giữa khay, cho gà vào lò nướng. Cứ 10 phút lấy gà ra rồi dùng cọ phết đều nước ướp gà lên khắp mình gà và đem nướng tiếp. Thời gian nướng khoảng 70-80 phút. Ảnh: KangarooVietnam.vn. Lấy tăm xiên vào gà thấy không có nước màu hồng tiết ra là gà đã chín, da gà chuyển màu vàng đậm bắt mắt là có thể lấy gà ra khỏi lò. Cách nướng thịt gà này không quá cầu kỳ mà lại tuyệt ngon. Ảnh: bepnuongthanhoa.net. 2. Gà nướng tỏi. Nguyên liệu: Đùi gà ta, tỏi, hành tím, sả, ớt, gừng, bột nghệ, bột me, gia vị, rau ăn kèm: xà lách, cải xoăn, dưa chuột. Đùi gà làm sạch, dùng dao lọc bỏ hết phần mỡ dính trên đùi gà, để ráo, không ướp gia vị. Ảnh: BepGiaDinh.com. Chuẩn bị 1 nồi nước, đun sôi thì thả đùi gà vào đun cho đến khi nước sôi trở lại, lật đùi gà rồi vớt ra để ráo. Cho dầu ăn vào chảo đun nóng, lần lượt xào với hành tím, tỏi, sả, gừng, ớt, bột nghệ. Ảnh: yeunoitro.com. Đảo đều cho dậy mùi thơm rồi cho nước mắm, muối, đường, chút tiêu, mắm tôm. Cuối cùng cho thêm 1 thìa canh bột me rồi đun hỗn hợp gia vị nướng khoảng 5 phút thì tắt bếp. Ảnh: baomoi.com. Bật nóng lò ở 250 độ C trước khoảng 5 phút. Trong thời gian chờ lò nóng, quét đều hỗn hợp gia vị nướng lên khắp mặt thịt gà. Cho gà vào lò nướng trong khoảng 10 phút là được. Cuối cùng bày thịt gà ra đĩa và trang trí thêm xà lách và dưa chuột thái lát. Ảnh: PasGo.vn. 3. Gà nướng chao đỏ. Nguyên liệu: Gà ta, chao đỏ, mật ong, dầu hào, rượu, sả, hành tím, hành lá, gừng, bột ngọt, ớt bột. Gà rửa sạch, chặt miếng vừa ăn. Nghiền nhuyễn các viên chao đỏ, trộn với bột ngọt, dầu hào, mật ong, rượu, hành tím bằm, sả bằm, ớt bột thành hỗn hợp ướp. Ảnh: daubepchinhquy.wordpress.com. Ướp gà với hỗn hợp gia vị trên, cuối cùng cho hành lá, gừng xắt nhuyễn vào, trộn đều. Đặt thịt gà vừa ướp vào ngăn mát tủ lạnh qua đêm hay ít nhất 4 tiếng để thấm gia vị. Ảnh: Zing.vn. Làm nóng lò nướng, xếp thịt gà lên khay, nướng thịt với khoảng 15 phút với nhiệt độ 200 độ C. Trút thịt gà trên khay vào hỗn hợp gia vị ban đầu, đảo đều để gia vị áo một lớp mỏng. Ảnh: toinayangi.vn. Cho thịt gà vào lò nướng, tiếp tục nướng khoảng 15 phút với nhiệt độ 250 độ C. Món này chấm kèm muối tiêu chanh. Ảnh: youtube.com.

1. Gà nướng mật ong. Nguyên liệu: Gà ta, Mật ong, nước tương, xì dầu, muối, hạt nêm, bột tỏi, bột hành, dầu hào, rượu trắng, dầu ăn, tiêu trắng. Gà sau khi sơ chế sạch thì đem xát 1 chút muối, giấm và rửa lại cho hết mùi hôi, để gà khô ráo. Ảnh: toinayangi.vn. Tất cả các gia vị đã chuẩn bị sẵn cho hết vào bát và khuấy thật đều cho hòa tan. Cho gà vào âu to sau đó đổ bát gia vị lên, đeo bao tay rồi xoa đều khắp gà để gà ngấm gia vị trong 2 tiếng. Ảnh: phunutoday.vn. Bật lò nướng 200 độ C làm nóng lò, lót giấy bạc lên khay nướng sau đó bạn đặt gà vào giữa khay, cho gà vào lò nướng. Cứ 10 phút lấy gà ra rồi dùng cọ phết đều nước ướp gà lên khắp mình gà và đem nướng tiếp. Thời gian nướng khoảng 70-80 phút. Ảnh: KangarooVietnam.vn. Lấy tăm xiên vào gà thấy không có nước màu hồng tiết ra là gà đã chín, da gà chuyển màu vàng đậm bắt mắt là có thể lấy gà ra khỏi lò. Cách nướng thịt gà này không quá cầu kỳ mà lại tuyệt ngon. Ảnh: bepnuongthanhoa.net. 2. Gà nướng tỏi. Nguyên liệu: Đùi gà ta, tỏi, hành tím, sả, ớt, gừng, bột nghệ, bột me, gia vị, rau ăn kèm: xà lách, cải xoăn, dưa chuột. Đùi gà làm sạch, dùng dao lọc bỏ hết phần mỡ dính trên đùi gà, để ráo, không ướp gia vị. Ảnh: BepGiaDinh.com. Chuẩn bị 1 nồi nước, đun sôi thì thả đùi gà vào đun cho đến khi nước sôi trở lại, lật đùi gà rồi vớt ra để ráo. Cho dầu ăn vào chảo đun nóng, lần lượt xào với hành tím, tỏi, sả, gừng, ớt, bột nghệ. Ảnh: yeunoitro.com. Đảo đều cho dậy mùi thơm rồi cho nước mắm, muối, đường, chút tiêu, mắm tôm. Cuối cùng cho thêm 1 thìa canh bột me rồi đun hỗn hợp gia vị nướng khoảng 5 phút thì tắt bếp. Ảnh: baomoi.com. Bật nóng lò ở 250 độ C trước khoảng 5 phút. Trong thời gian chờ lò nóng, quét đều hỗn hợp gia vị nướng lên khắp mặt thịt gà. Cho gà vào lò nướng trong khoảng 10 phút là được. Cuối cùng bày thịt gà ra đĩa và trang trí thêm xà lách và dưa chuột thái lát. Ảnh: PasGo.vn. 3. Gà nướng chao đỏ . Nguyên liệu: Gà ta, chao đỏ, mật ong, dầu hào, rượu, sả, hành tím, hành lá, gừng, bột ngọt, ớt bột. Gà rửa sạch, chặt miếng vừa ăn. Nghiền nhuyễn các viên chao đỏ, trộn với bột ngọt, dầu hào, mật ong, rượu, hành tím bằm, sả bằm, ớt bột thành hỗn hợp ướp. Ảnh: daubepchinhquy.wordpress.com. Ướp gà với hỗn hợp gia vị trên, cuối cùng cho hành lá, gừng xắt nhuyễn vào, trộn đều. Đặt thịt gà vừa ướp vào ngăn mát tủ lạnh qua đêm hay ít nhất 4 tiếng để thấm gia vị. Ảnh: Zing.vn. Làm nóng lò nướng, xếp thịt gà lên khay, nướng thịt với khoảng 15 phút với nhiệt độ 200 độ C. Trút thịt gà trên khay vào hỗn hợp gia vị ban đầu, đảo đều để gia vị áo một lớp mỏng. Ảnh: toinayangi.vn. Cho thịt gà vào lò nướng, tiếp tục nướng khoảng 15 phút với nhiệt độ 250 độ C. Món này chấm kèm muối tiêu chanh. Ảnh: youtube.com.