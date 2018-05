Cách làm 3 món đặc sản từ thịt lợn để tủ lạnh ăn dần

1. Ruốc thịt lợn. Nguyên liệu: Thịt nạc, nước mắm, hạt nêm. Thịt nạc thái miếng to theo thớ. Trụng qua nước sôi rửa sạch. Cho nước mắm, hạt nêm vào ướp tầm 20-30 phút. Sau đó cho vào bếp, thêm chút nước bật lửa liu riu cho tới khi cạn nước. Ảnh: phunutoday.vn. Dùng đũa hoặc dĩa đánh cho tơi thịt, cho vào chảo sao khô. Muốn ruốc bông đẹp thì cho vào máy xay. Ấn nút tầm 5 giây là có thành phẩm đẹp rồi. Ảnh: toinayangi.vn. 2. Xúc xích lợn. Nguyên liệu: Thịt nạc xay thật nhuyễn, lòng non, rượu trắng, đường, tiêu, bột ngọt, nước mắm, bột năng, chanh, nước lọc đá, muối. Lòng non làm thật sạch. Dùng một con dao lớn, dùng thân của nó chà lên lòng theo chiều dọc đến khi nào lòng chỉ còn lại một màng mỏng là được. Ảnh: meovaobep.com. Đổ thịt vào một chậu lớn cho các nguyên liệu: nước mắm, hạt tiêu, nước chanh, nước lọc, bột năng, đường, rượu nhào thật đều thịt lên. Dùng nilon bọc thực phẩm, ủ thịt trong 20-30 phút cho ngấm gia vị. Ảnh: ameovat.com. Dùng bơm thổi phồng lòng non, dùng dây buộc chặt hai đầu lại. Dùng túi bắt kem, nhồi thịt vào bên trong và bắt đầu bơm thịt vào lòng. Lượng thịt trong lòng non dài khoảng 10cm, dùng một sợi dây buộc chặt lại. Như vậy chúng ta có thể ngăn cách từng cái xúc xích. Ảnh: youtube.com. Làm như vậy cho đến khi hết thịt, thì cắt rời từng cái một. Chuẩn bị một nồi hấp, xếp xúc xích vào trong. Dùng chiếc tăm chọc thủng khoảng 5 lỗ lên xúc xích để khi xúc xích chín không bị vỡ vì căng hơi. Hấp khoảng 20-30 phút thì vớt xúc xích ra để nguội là được. Ảnh: toinayangi.vn. 3. Dăm bông thịt lợn. Nguyên liệu: Thịt chân giò, thịt nạc lưng, tỏi, tiêu, rượu trắng, hạt nêm, đường, muối. Hòa tỏi băm với 4 muỗng nước lọc, khuấy đều rồi gạn lấy phần nước tỏi để riêng. Ảnh: 1001meovatcuocsong.vn. Dùng tay xát một ít hạt nêm và muối ăn lên phần thịt chân giò từ đầu đến đuôi. Để chân giò trong 30 phút cho gia vị ngấm vào thịt. Cắt thịt nạc lưng thành miếng lớn bằng 2 ngón tay, có độ dày khoảng một phân là được. Ảnh: ameovat.com. Ướp thịt nạc lưng với hạt nêm, đường, muối, tiêu xay, tiêu hạt đập dập, nước tỏi băm và rượu trắng. Tất cả trộn đều, để trong 30 phút cho thịt ngấm gia vị. Ảnh: queenylearnstocook.wordpress.com. Đem thịt chân giò lộn phải lại rồi nhồi phần thịt nạc lưng vào chân giò sao cho thật chắc tay. Nhồi thịt cho gần đầy thì chừa lại một khoảng da, dùng kim chỉ may thật sát và kín sao cho chân giò càng chắc thịt để khi hấp dăm bông không bị teo lại. Ảnh: GiaDinh.TV. Bật bếp để lửa to, cho xửng hấp lên bếp và cho dăm bông vào hấp cách thủy. Sau khi nước sôi, chỉnh lửa vừa và hấp khoảng 1.5 tiếng cho khoảng 2kg chân giò. Sau khi dăm bông chín, dùng tăm đâm xuyên vào dăm bông. Ảnh: Adayroi.com. Nếu thấy tăm xiên dễ dàng, rút lên không bị dính thịt là có nghĩa dăm bông đã chín, tắt bếp và để nguội hoàn toàn cho thịt săn lại là được. Ảnh: giadinh.net.vn.

