Cách làm 3 món canh rau muống hải sản ngon quên lối về

1. Canh rau muống nấu ngao. Nguyên liệu: Ngao, rau muống, me, gia vị, hành khô. Luộc xong ngao gạn lấy nước và thịt ngao để riêng. Ảnh: soha.vn. Quả me cho vào luộc cùng với ngao, dầm bỏ vỏ. Phi hành khô vàng rồi cho thịt ngao vào xào, cho mắm, hạt nêm vào xào cùng. Ảnh: SongKhoe.vn. Cho ngao đã xào vào nồi nước ngao, cho me đã được dầm vào, đun sôi rồi cho rau muống vào, đun cho chín rau muống thì tắt bếp. Trong quá trình đun cho thêm mắm, hạt nêm, đường. Ảnh: phunutoday.vn. 2. Canh rau muống nấu ghẹ. Nguyên liệu: Ghẹ tươi, rau muống, bột canh, dầu ăn, hành khô. Rau muống nhặt rửa sạch, cắt khúc vừa ăn. Ảnh: haisantoanquoc.vn. Ghẹ bỏ yếm, rửa bằng bàn chải cho sạch đất. Hành khô bóc vỏ để nguyên củ cho thơm. Ảnh: chuyengianauan.com. Phi thơm hành với dầu ăn, để lửa vừa, cho ghẹ vào đảo đều cho đến khi ghẹ đổi màu đỏ thì cho nước sôi vào nồi canh. Đun sôi lên và thả rau muống vào. Đun vài phút cho rau chín thì tắt bếp. Ảnh: hellomam.vn. 3. Canh rau muống nấu tôm. Nguyên liệu: Tôm, rau muống, me chua, muối, bột nêm, nước mắm, ớt, rau quế, ngò gai, rau om, hành lá. Ảnh: mrngon.com. Tôm lột vỏ đầu, ướp đầu hành băm nhỏ, ớt, bột nêm. Rau muống ngắt ngọn, rửa sạch. Me dầm tan với nước nóng. Các loại rau thơm cắt nhỏ. Ảnh: baomoi.com Đun nước sôi, cho me vào, khi nước sôi lại thì cho tôm, và rau muống vào, nêm các gia vị cho vừa ăn, rau sôi trở lại và nhắc xuống, cho các rau thơm vào. Dọn ăn cơm nóng, canh nóng. Ảnh: cookpad.com.

