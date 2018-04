Cách làm 3 món ăn vặt từ me ngon không thể chối từ

1. Ốc xào me. Nguyên liệu: Ốc nhồi, me chua chín, ớt, tỏi, sả, gia vị.

Ốc ngâm trong nước vo gạo có bỏ thêm chút muối và vài lát ớt để ốc nhả hết bẩn, 2-3 tiếng sau bạn đem ốc rửa sạch lại rồi để ráo. Tỏi băm, sả: 1 củ băm nhỏ, 1 củ thái lát, ớt thái lát. Me rửa sạch, luộc chín, tán nhuyễn, cho vào rây lọc bỏ bã lấy nước cốt. Ảnh: Nhanong.com.vn. Bắt chảo lên bếp, cho chút dầu ăn, tỏi băm, sả băm vào phi thơm. Sau đó đổ nước cốt me vào, thêm muối, đường, ớt bột vào nêm. Nước me sôi cho ốc vào xào, để lửa nhỏ. Ảnh: giadinhvietnam.com. Đến khi nước me sánh sệt lại, ốc chín tới nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng. Ốc chín, bạn cho ra đĩa và trang trí thêm với vài lát ớt, sả và thưởng thức ngay khi món còn nóng. Ảnh: Comvo.vn. 2. Trứng cút lộn sốt me. Nguyên liệu: Trứng cút lộn, rau răm, me chín, hành, tỏi khô, ớt, lạc rang sẵn, bột chiên, gia vị. Trứng cút lộn cho vào nồi, cho thêm chút muối, luộc chín. Vớt ra cho vào nước lạnh, bóc vỏ, giữ lại nước trong trứng. Ảnh: baokhanhhoa.vn. Me rửa sạch, luộc chín, đánh nhuyễn, lấy nước cốt. Hành, tỏi băm, gừng thái sợi cho vào phi thơm với chút dầu ăn. Sau đó, cho nước cốt me, nước trứng, hạt nêm, ớt bột và chút nước vào và đun sôi. Ảnh: hoclamdaubep.net. Trứng cút lộn sau khi chiên cho vào chảo nước sốt me đun sôi và tiếp tục đun lửa liu riu trên bếp. Nhẹ tay lật trứng cho ngấm đều nước sốt me, chừng 3-4 phút là được. Ảnh: kenhphunu.com. Sau khi nấu xong, cho ra đĩa, trang trí món ăn với chút tiêu xay hoặc vài lát ớt thái mỏng, rau răm và lạc rang. Thưởng thức món trứng cút lộn sốt me khi còn nóng. Ảnh: 7monngonmoingay.info. 3. Me xanh ngâm đường chua ngọt. Nguyên liệu: Me trái, đường cát, muối hạt. Tiến hành pha nước với muối hạt theo tỉ lệ 1:2 và cho vào 1 xoong to. Tiếp đó, ta cho me sống vào nấu với nhiệt độ vừa vừa chờ cho sôi. Cứ để ngâm me ở nước nóng đến khi nước hết nóng thì lấy ra bóc vỏ. Ảnh: loichuchaynhat.com. Nấu nước đường trắng với tỉ lệ 1 lít nước lọc tương đương với một kilogam đường trắng. Bật thật nhỏ lửa và quậy cho thật đều để cho đường cát chảy và để cho nguội hẳn. Ảnh: cookpad.com. Xếp các trái me xanh theo thứ tự vào lọ theo chiều dọc. Khi đổ nước đường vào ngâm thì quả me không có bị nổi theo. Lượng nước đổ thích hợp nhất là không quá 5 cm so với đầu quả me. Đậy kĩ nắp và để khoảng chừng ba ngày là có thể lấy ra dùng được rồi. Ảnh: meocuocsong.net.

