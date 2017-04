Cách dùng hoàng kỳ phòng chống, hỗ trợ điều trị ung thư

Hoàng kỳ là một dược liệu quý có tác dụng bổ khí, bổ huyết, tăng cường sức đề kháng, tốt cho gan, lợi tiểu, làm chậm quá trình lão hóa của tế bào. Ngoài ra, hoàng kỳ còn có tác dụng ngăn chặn sự tăng trưởng của tế bào ung thư ác tính, giúp giảm độc tố và tác dụng phụ của các thuốc trị liệu ung thư. Nguồn ảnh: Sina.com. Ngoài cách kết hợp với các dược liệu khác trong các thang thuốc chẩn trị các bệnh, các bạn có thể tham khảo một số cách dùng đơn giản nhưng hiệu quả của hoàng kỳ để trợ giúp cho sức khỏe. Nguồn ảnh: Wang1314.com. Trà hoàng kỳ đương quy có tác dụng phòng chống ung thư, bổ máu, hỗ trợ quá trình điều trị ung thư. Nguyên liệu để pha trà này gồm có: 10 gr hoàng kỳ, 02 gr đương quy. Sau khi rửa sạch nguyên liệu, cho vào ấm chế nước sôi hãm như chè thông thường và uống hàng ngày. Nguồn ảnh: Rensheng2.com. Thịt bò hầm hoàng kỳ món ăn bổ khí, bổ não tăng cường trí nhớ. Nguyên liệu gồm có: 9 gr hoàng kỳ, 15 gr thiên ma, 400gr thịt nạm bò, 3 lát gừng tươi và nước lọc. Nguồn ảnh: QQ.com. Đầu tiên dùng gừng tươi cho vào nước để rửa thịt bò khử mùi hoi. Tiếp theo cho toàn bộ nguyên liệu đã chuẩn bị cùng thịt bò vào nồi hầm cách thủy, thêm gia vị vừa đủ khẩu vị. Dùng lửa to đun sôi trong vòng 15 phút, sau đó để lửa nhỏ tiếp tục hầm trong 2 tiếng là được. Nguồn ảnh: Yangsheng.com. Gà hầm hoàng kỳ món ăn tuyệt vời bồi bổ sức khỏe. Nguyên liệu: 30 gr hoàng kỳ, 1 con gà nhỏ. Gà sau khi làm sạch để ráo nước, hoàng kỳ cho vào túi lọc buộc chặt, thêm 5 quả táo đỏ vài lát gừng tươi tất cả nhồi vào bụng gà rồi dùng chỉ khâu lại để tránh rơi ra ngoài. Nguồn ảnh: Xiachufang.com. Cho gà vào nồi, chế ngập nước đun lửa to cho sôi, sau đó vặn nhỏ lửa liu riu hầm cho đến khi gà mềm nhừ là được. Món ăn này không chỉ có hương vị đặc biệt mà còn có tác dụng bổ khí tuyệt vời dành cho những bệnh nhân đang suy nhược hoặc đang điều trị ung thư. Nguồn ảnh: Srys.cn. Canh hoàng kỳ với ngũ hạt giúp chống đái rắt: Nguyên liệu vô cùng đơn giản, chỉ cần dùng 30gr hoàng kỳ, 12 gr óc chó, 12 gr hạnh nhân, 15 gr hạt dưa lê, 15 gr hạt tùng. Tất cả cho vào nấu đun nhỏ lửa chắt lấy nước uống giúp bổ khí, nhuận tràng, thông tiểu hiệu quả cao, rất thích hơp với người già, người khí hư. Nguồn ảnh: Oldtrip.cn. Trà hoàng kỳ hồng sâm giúp hoạt huyết, dưỡng não, thông mạch: Nguyên liệu cần có: 15 gr hồng sâm, 10 gr đại táo, 10gr kỳ tử và 15 gr hoàng kỳ. Sau khi rửa sạch nguyên liệu cho vào 1 lít nước đun to lửa cho sôi, sau đó vặn nhỏ lửa đun liu riu trong vòng 20 phút chắt lấy nước uống. Nguồn ảnh: Laozongyi.com.

