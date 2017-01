Cách dùng cây bách bộ trị ho đơn giản mà hiệu quả

Bách bộ là loại cây thân leo mọc dại ở đồi núi và nay được trồng nhiều ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Ảnh: Bang.vn Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra các thành phần hóa học của cây bách bộ rất lành tính, có thể dùng để chữa rất nhiều bệnh khác nhau nhưng trong đó chủ đạo nhất vẫn là trị các chứng ho hen. Ảnh: Tự khám, chữa bệnh. Sau đây, Khỏe plus 24h tổng hợp một số cách dùng cây bách bộ trị ho đơn giản nhất. Ảnh: Useful tropical plants. Ho là triệu chứng thường gặp nhất là khi thời tiết trở lạnh, triệu chứng này có thể gặp phải ở tất cả các đối tượng khác nhau dưới nhiều dạng khác nhau rất phiền toái và khó chịu như: ho hen, ho gà, ho lâu ngày, ho có đờm... Ảnh: Trị bệnh thông minh. Bài thuốc chữa ho ở trẻ nhỏ do nhiễm phong hàn: bách bộ và ma hoàng mỗi thứ 30g, hạt hạnh nhân sao vàng. Đem tất cả các vị thuốc nghiền thành bột rồi viên lại thành từng viên nhỏ mỗi lần uống 2-3 viên cùng nước ấm. Ảnh: Báo Gia đình. Ngâm rượu từ rễ cây bách bộ trị ho lâu ngày: cứ 100g rễ bách bộ thì tương ứng với 1 lít rượu trắng. Rễ bách bộ thái mỏng, sao vàng sau đó bỏ vào bình đổ rượu trắng ngâm 1 tuần là dùng được. Ảnh: Health+. Chữa ho gà: Bách bộ, bạch tiền mỗi thứ 12g sắc cùng 4g cam thảo, bỏ thêm chút đường uống 3 lần/ngày. Lưu ý: uống liên tục trong vòng 3-4 ngày. Ảnh: Chữa bệnh đông nam dược. Người bị ho khan, hay ngứa họng, có đờm có thể dùng bài thuốc sau: bách bộ, bạch tiền, kinh giới, cát cánh, mỗi loại lấy một lượng đều nhau đem sắc lên uống. Ảnh: Thực vật dược liệu. Ngoài công dụng trị ho, cây bách bộ còn là vị thuốc quý có mặt trong nhiều bài thuốc khác như: bài thuốc trị giun kim, mề đay, mẩn ngứa… Ảnh: Kênh tin cho ngành y. (Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, trước khi sử dụng bài thuốc, bạn vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ).

