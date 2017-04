Cách dùng các bộ phận của đào trường thọ làm thuốc chữa bệnh

Theo dân gian xưa, thường xuyên ăn quả đào tiên chín hằng ngày sẽ có tác dụng tăng cường tuổi thọ, trị được suy nhược cơ thể, dưỡng sinh lực và điều hòa được kinh lạc... Bên cạnh đó, các bài thuốc từ loại "thần dược" này cũng đang được rất nhiều người tin dùng. Ảnh: caygiong365.com. 1. Nhân hạt đào (đào nhân) vị đắng ngọt, tính bình, có công hiệu phá huyết tan ứ, nhân táo trơn ruột, có tác dụng hoạt huyết hành huyết, làm tan huyết tự ứ, làm tan đờm, nhuận tràng, điều hòa chức năng cơ quan hô hấp, giảm ho. Trong điều trị lâm sàng, nhân đào còn thường dùng chữa trị bế kinh, đau bụng kinh, cao huyết áp, viêm ruột thừa, tụ huyết sưng đau do chấn thương. Đối với chứng liệt nửa người do tắc nghẽn mạch máu, đào nhân cũng có tác dụng điều trị nhất định. Ảnh: Cayhoacanh.com. Hen suyễn: Đào nhân, hạnh nhân, hạt tiêu mỗi thứ 6g, gạo nếp 10 hạt cùng tán thành bột, hòa với lòng trắng trứng, bôi vào lòng bàn tay, bàn chân. Ảnh: benhvienthucuc.vn. 2. Rễ đào dùng ngoài da có tác dụng chữa sưng đau, sắc uống có thể chữa bệnh viêm gan vàng da. Đau bụng: Rễ đào 30 gam sắc uống. Ảnh: marrybaby.vn. 3. Nhựa đào có thể chữa kiết lỵ ra máu, đái tháo đường, viêm phế quản.

Đái đục: Nhựa cây đào 10 - 15 gam, cho đường vừa đủ, hấp cách thủy ăn. Ảnh: duocanbinh.vn. Đái tháo đường: Nhựa cây đào 15g, râu ngô 60g, sắc uống. Ảnh: ancungruavang.com. 4. Cành đào: Lấy 6 - 8 cành non, mỗi cành có 6 - 8 lá nhỏ, sắc uống trước khi lên cơn sốt rét 2 giờ có khả năng không chế được sốt rét cơn. Ảnh: cayxanhsaigongiare.wordpress.com. 5. Hoa đào: Dầu hoa đào trộn với kem bôi mặt làm da mặt mịn màng. Hoa đào trộn với cùi bí đao chữa được tàn nhang trên mặt, nếu uống có tác dụng lợi tiểu, điều trị phúc thủy (báng nước) có hiệu quả khá tốt. Hoa đào nấu cháo là bài thuốc hay làm hạ khí, tiêu báng nước. Ảnh: panoramio.com. Phù thũng, báng bụng: Hoa đào phai 9g sắc uống, mỗi ngày 1-2 lần. Ảnh: Ydvn.net. 6. Lá đào chẳng những tôn vẻ đẹp của hoa đào mà còn là thứ thuốc diệt sâu bọ, lá đào đem ngâm vào chỗ nước tù đọng dùng diệt bọ gậy, thả xuống nhà tiêu giết được giòi. Lá đào đun lấy nước chữa lở ngứa, ghẻ, phụ nữ viêm âm đạo. Nếu bị ghẻ nặng, đem lá đào phơi khô trong bóng râm, nghiền tro trộn đều với mỡ lợn bôi. Ảnh: quyennt0412.violet.vn. Có nhọt trong mũi: Lá đào non giã nát nhét vào mũi, mỗi ngày thay 3 lần. Ảnh: genk.vn. Nấm ăn chân, ghẻ: Lấy lá đào tươi giã nát, đắp. Ảnh: benhmedaymanngua.com. Bệnh trĩ: Lá đào, có thể dùng cả rễ cây đào đun lấy nước rửa. Ảnh: tapchidongy.vn. 7. Ruột (thịt) quả đào. Làm thuốc tẩy độc: Lấy ruột quả đào tiên 600g, gạo 500ml, ngâm cơm quả đào tiên cất đi để làm thuốc tẩy độc ở đường tiêu hóa, nhờ khả năng khi uống này vào sẽ kích thích co bóp ruột tống chất độc ra ngoài theo đường hậu môn. Ảnh: ntt2016.td8895.com. Làm siro trị viêm họng, ho: Lấy lớp ruột chua của quả đào tiên điều chế thành siro chữa ho, viêm họng mạn. Ảnh: chuatriviemamidan.com. (Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, trước khi sử dụng bài thuốc, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ).

