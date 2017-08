Cách chữa bệnh sùi mào gà

Gần đây, do nhiều nguyên nhân khác nhau, bệnh sùi mào gà đã và đang có xu hướng gia tăng.

Căn bệnh này thường xảy ra ở rãnh quy đầu, đầu niệu đạo, quanh hậu môn và vùng âm hộ, do một loại siêu vi khuẩn gây nên. Tổn thương ban đầu chỉ là một hạt sùi nhỏ có màu hồng nhạt, sau to và dài dần ra, có khi thành đám sợi nhỏ hoặc đám sùi to, phân nhánh, màu hồng và dễ chảy máu.

Tác nhân gây bệnh là do virus HPV, thuộc loại papova virus có DNA. Ảnh: Fox News.

Bệnh thường không đau chỉ gây cảm giác vướng, ngứa và khó chịu. Khi cọ xát nhiều, tổn thương bị nhiễm khuẩn thứ phát và gây viêm da vùng lân cận.

Theo y học cổ truyền, nguyên tắc chung để điều trị bệnh là phải thanh nhiệt, giải độc tán kết bằng các phương pháp cụ thể như sau:

Dùng thuốc uống

Có thể chọn dùng một trong các bài thuốc sau:

- Tỳ giải 15 g, thương truật 15 g, hoàng bá 15 g, đại thanh diệp 20 g, ý dĩ 20 g, thổ phục linh 30 g, đan bì 12 g, tử thảo 15 g, thông thảo 10 g, mã xỉ hiện (rau sam) 15 g, sắc uống mỗi ngày 1 thang.

Nếu nhiệt thịnh biểu hiện bằng triệu chứng tại chố sưng nóng, đỏ đau, đại tiện táo kết, bài thuốc cần cho thêm đại hoàng 9 g, sinh thạch cao 15 g, kim ngân hoa 15 g, tri mẫu 9 g, nếu tái phát cho thêm hoàng kỳ 20 g, bạch truật 15 g.

- Dã cúc hoa 30 g, thổ phục linh 30 g, kim ngân hoa 10 g, cam thảo 10 g, bản lam căn 10 g, sơn đậu căn 10g , xạ can 10 g, liên kiều 10 g, hoàng cầm 10 g, chi tử 10 g, hoàng bá 10 g, thương truật 10 g, sơn từ cô 5g, sắc uống mỗi ngày 1 thang.

Dùng thuốc bên ngoài

Có thể chọn dùng một trong các bài thuốc sau đây :

- Bản lam căn 30 g, dã cúc hoa 30 g, mộc tặc 20 g, khô phàn 20 g, nga truật 15 g, địa phu tử 20 g, mỗi ngày 1 thang sắc lấy nước ngâm rửa tại chỗ.

- Mật con quạ 1 phần, dầu lạc 3 phần, hai thứ đem ngâm trong nửa tháng rồi dùng bôi tại chỗ hàng ngày hoặc dùng mật con quạ hòa với bột ngũ bội tử, minh phàn, băng phiến và ô mai nhục bôi tổn thương.

- Mã xỉ hiện 60 g, đại thanh diệp 30 g, minh phàn 21 g, sắc lấy nước ngâm rửa tại chỗ, mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 15 phút, sau đó dùng Lục nhất tán 30 g, phèn phi 9 g trộn đều rắc vào tổn thương.

- Hoàng kỳ, hoàng bá, khổ sâm, ý dĩ lượng bằng nhau, sấy khô, tán bột, mỗi lần dùng 1g rắc lên tổn thương rồi dùng băng bó kín lại, 10 lần là 1 liệu trình, thường dùng 2 liệu trình là có kết quả.

- Mã xỉ hiện 45 g, bản lam căn 30 g, sơn đậu căn 30 g, khổ sâm 30 g, hoàng bá 20 g, mộc tặc thảo 15 g, bạch chỉ 10 g, đào nhân 10 g, lộ phong phòng 10 g, cam thảo sống 10 g, tế tân 10 g, sắc đặc lấy nước thấm vào gạc đắp lên tổn thương mỗi ngày 1 lần, mỗi lần 15 phút, 5 lần là 1 liệu trình.

- Mã xỉ hiện 30 g, bạch tiên bì 20 g, tế tân 15 g, mật quạ 10 g, sắc lấy nước ngâm rửa tổn thương mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 30 phút.

- Khổ sâm 50 g, đậu căn 20 g, đào nhân 15 g, đan bì 12 g, tam lăng 30 g, nga truật 30 g, mộc tặc 20 g, sắc lấy nước ngâm rửa tổn thương mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 8 phút, 14 ngày là 1 liệu trình.

- Khổ sâm 5 0g, sà sàng tử 50 g, bách bộ 50 g, mộc tặc thảo 50 g, bản lam căn 50 g, thổ phục linh 50 g, đào nhân 30 g, minh phàn 30 g, xuyên tiêu 30 g, sắc lấy nước ngâm rửa tổn thương mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 30 phút.

- Mã xỉ hiện 60 g, linh từ thạch 20 g, bạch liễm 20 g, mộc tặc thảo 30 g, sinh mẫu lệ 30 g, khổ sâm 30 g, bạch hoa xà thiệt thảo 30 g, hồng hoa 10 g, sắc lấy nước ngâm rửa tổn thương, mỗi ngày 1 lần, mỗi lần 20 phút, 20 ngày là 1 liệu trình.

Thông thường, người xưa hay phối hợp 1 bài thuốc uống trong với 1 bài thuốc dùng ngoài. Hiện nay, các phương pháp của y học cổ truyền có thể dùng để trị liệu đơn độc với các trường hợp nhẹ, hỗ trợ điều trị các trường hợp nặng hoặc dùng để dự phòng tái phát sau liệu pháp gây hoại tử tổ chức của y học hiện đại.