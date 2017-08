Các loại thực phẩm có nguy cơ gây ung thư cao mà bạn ít ngờ

Đường tinh luyện



Đường tinh luyện hay còn gọi là Đường RE - Refined Extra: là đường Sacaroza (Saccharose) chính là đường cát trắng, là kết quả của việc dùng sodium hyposulfite tẩy trắng từ đường vàng. Các loại hóa chất dùng để xử lý khi sản xuất đường trắng sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe. Đường tinh luyện được sản xuất từ đường thô hoặc trực tiếp từ mía cây.

Đây là loại tinh luyện, tất cả chất dinh dưỡng đã bị loại bỏ trong quá trình tinh chế. Đường trắng chỉ có năng lượng rỗng. Loại thực phẩm có nguy cơ gây ung thư này không chứa bất cứ vitamin, khoáng chất, enzim, chất béo hay chất xơ nào.

Ảnh minh họa. Đường tinh luyện không chỉ được biết là làm tăng mức độ insulin, mà còn nguy cơ phát triển ung thư. Những thực phẩm chế biến từ đường tinh luyện có xu hướng làm tăng mức độ insulin nhanh và làm tăng sự phát triển của các tế bào ung thư. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ năm 2006, việc tiêu thụ nhiều thức ăn có đường có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy. Thay vì sử dụng chất làm ngọt nhân tạo hoặc đường tinh luyện, người ta có thể thử những lựa chọn khác, như dùng mật mía, mật ong hoặc chất ngọt từ thảo dược để cho mọi món ăn có vị ngọt. Vì bánh kem, soda, bánh quy, nước trái cây, nước sốt, ngũ cốc và nhiều thực phẩm thông thường khác chủ yếu là chế biến từ đường tinh luyện vì vậy điều này giúp giải thích tại sao tỷ lệ ung thư gia tăng trong những năm gần đây. Thực phẩm biến đổi gen Thực phẩm biến đổi gene là một ngành công nghiệp đang lên với lợi nhuận béo bở. Hiện vẫn còn những tranh cãi xung quanh việc thực phẩm GMO có làm tăng nguy cơ phát triển khối u ở ngoài hay không. Ảnh minh họa.

Lựa chọn thực phẩm hữu cơ là một cách tốt nhất để tránh GMO, tuy nhiên việc chỉ dụng sản phẩm hữu cơ hoàn toàn trong các bữa ăn cũng rất khó khăn. Bạn có thể có một vài cửa hàng quen bán thực phẩm hữu cơ, hoặc về những vùng nông thôn, chợ nông sản, nhưng tốt nhất là bạn nên tự trồng cho mình để chắc chắn rằng thực phẩm đó không biến đổi gen.

Thực phẩm đóng hộp

Nếu như bạn nghĩ đồ hộp an toàn và vệ sinh thì hãy nghĩ lại. Hầu hết các vỏ hộp đều chứa chất BPA-A. Theo trang breastcancerfund.org, ngay cả khi tiếp xúc với một lượng nhỏ BPA-A thì cơ thể cũng có nguy cơ mắc ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và nhiều chứng rối loạn khác.

Mặc dù các chất dinh dưỡng như Lycopene trong cà chua có thể làm giảm nguy cơ ung thư, nhưng lợi ích các chất bổ này lại bị mất đi khi cà chua được đóng hộp, lớp lót nhựa của vỏ hộp cà chua chứa chất gây rối loạn hoạt động nội tiết tố trong cơ thể con người.

Bởi cà chua có tính axit, các hóa chất BPA(Bisphenol-A dùng để chế tạo nhựa PC) sẽ thẩm thấu từ lớp lót vào trong cà chua.

Hóa chất này có liên quan đến nhiều loại bệnh ung thư, bệnh tim và các vấn đề sinh sản. Vậy nên nếu bạn muốn làm cho nước sốt tương cà của mình có màu đỏ đẹp, bạn nên cho ngay món tương cà này vào một cái lọ thủy tinh hoặc tự làm lấy món sốt cà chua cho gia đình.

Thịt đã qua chế biến

Có rất nhiều món ăn được làm từ thịt chế biến như sandwich, xúc xích, thịt hun khói... Những loại thực phẩm này rất nhiều muối và chứa nhiều chất bảo quản cũng như các hóa chất có hại cho cơ thể. Nếu như bạn mua thịt xông khói, mọi chuyện còn tệ hơn vì chúng luôn bị nhiễm khói hydrocarbons carcinogenic polycyclic, gần giống như khi bạn hút thuốc lá vậy.

Khoai tây chiên

Khoai tây chiên là một loại đồ ăn chứa rất nhiều chất béo và hàm lượng calo cao, khả năng gây tăng cân lớn. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y học Journal of medicine của New England đã chỉ ra rằng mỗi ngày chỉ cần tiêu thụ 1 once khoai tây chiên (khoảng 28 gram) trong vòng một năm có thể làm bạn tăng trung bình 2 pound (gần 1 kg). Bên cạnh việc chứa rất nhiều chất béo chuyển hóa gây cholesterol cao ra, hàm lượng muối natri cao đã gây ra hiện tượng huyết áp cao ở nhiều người.