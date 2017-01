Các loại hạt tốt cho sức khỏe không thể thiếu trong ngày Tết

Hạt hướng dương: Hạt hướng dương có giá trị dinh dưỡng khá cao. Một nắm hạt hướng dương mỗi ngày sẽ giúp tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa lão hóa, giúp bạn kéo dài sức khỏe và tuổi thanh xuân. Loại hạt này còn có tác dụng trị giun kim, suy nhược thần kinh, mất ngủ, đồng thời thúc đẩy quá trình tái sinh tế bào. Hạt dưa: Đây là một trong những loại hạt chứa nhiều vitamin nhóm B giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và hỗ trợ các chức năng quan trọng khác của cơ thể, duy trì hoạt động của hệ thần kinh, hệ tiêu hóa và sức khỏe của làn da Hạt dẻ cười: Hạt dẻ cười là một trong những loại hạt giàu axit béo và chứa chất chống oxy hóa hàng đầu là axit béo omega-3, omega-6; chứa phylosterol (tác dụng ức chế hấp thụ cholesterol ở ruột); chất xơ. Ngoài ra, hạt dẻ cười giúp giảm những phản ứng tiêu cực do stress. Hạt bí: Hạt bí giàu kẽm, ngừa loãng xương, cải thiện chức năng bàng quang, kháng viêm, ngừa sỏi thận, điều trị các bệnh nhiễm ký sinh trùng, bảo vệ tuyến tiền liệt và làm giảm đi những khó khăn trong tiểu tiện do phì đại tuyến tiền liệt. Hạt điều: Hạt điều cũng được xem là món ăn chơi khá phổ biến trong dịp Tết Nguyên Đán. Mùi vị khá ngon và đẹp mắt, bên cạnh đó hạt điều còn cung cấp nhiều axit oleic, vitamin E, magie, axit anacardic… có tác dụng phòng ngừa bệnh tim mạch, giúp ngừa lão hóa và chăm sóc cho mái tóc khỏe mạnh,… Hạt sen: Hạt sen được dùng trong các loại ẩm thực truyền thống và được xem là một vị thuốc quan trọng của Đông y (liên nhục) đặc biệt trong điều trị các chứng bệnh thuộc tâm, tỳ, thận. Chữa suy nhược thần kinh và thể lực, bệnh lý tình dục (di, hoạt tinh) chữa đi ngoài phân lỏng, đái đục, khí hư ra nhiều. Hạt dẻ: Hạt dẻ chứa hàm lượng chất xơ rất lớn tốt cho tiêu hóa. Hạt dẻ có thể giúp phòng chống các bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, nó còn giúp bạn giảm stress nhờ đặc tính rất giàu magiê (80mg/10g). Không những thế, nó còn có tác dụng bổ thận ích tinh, mạnh gân cốt, tăng cường chức năng tiêu hóa, nuôi dưỡng dạ dày, cầm máu,… Ô mai: Ô mai chữa ho, trừ đờm, hen suyễn, khó thở, tiêu chảy lâu ngày, lỵ ra máu, chân tay lạnh do giun. Ô mai còn có tác dụng chữa chai chân, làm rụng trĩ, tiểu ra máu, băng huyết… Hạnh nhân: Hạnh nhân là loại hạt có từ rất lâu đời, ở trong cả kinh thánh cũng xác nhận có loại hạt này. Loại hạt này cung cấp 35% như vitamin E trong một ngày, giúp ngăn ngừa bệnh ung thư và Alzheimer. Nho khô: Giá trị dinh dưỡng của nho khô giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm táo bón, rất tốt cho chứng thiếu máu, yếu xương và tốt cho cả mắt. Axit Oleanolic trong nho khô còn giúp bảo vệ men răng. Ngoài ra, nho khô còn kích thích ham muốn trong chuyện phòng the và giúp điều trị các vấn đề về cương dương.

Hạt hướng dương: Hạt hướng dương có giá trị dinh dưỡng khá cao. Một nắm hạt hướng dương mỗi ngày sẽ giúp tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa lão hóa, giúp bạn kéo dài sức khỏe và tuổi thanh xuân. Loại hạt này còn có tác dụng trị giun kim, suy nhược thần kinh, mất ngủ, đồng thời thúc đẩy quá trình tái sinh tế bào. Hạt dưa: Đây là một trong những loại hạt chứa nhiều vitamin nhóm B giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và hỗ trợ các chức năng quan trọng khác của cơ thể, duy trì hoạt động của hệ thần kinh, hệ tiêu hóa và sức khỏe của làn da Hạt dẻ cười: Hạt dẻ cười là một trong những l oại hạt giàu axit béo và chứa chất chống oxy hóa hàng đầu là axit béo omega-3, omega-6; chứa phylosterol (tác dụng ức chế hấp thụ cholesterol ở ruột); chất xơ. Ngoài ra, hạt dẻ cười giúp giảm những phản ứng tiêu cực do stress. Hạt bí: Hạt bí giàu kẽm, ngừa loãng xương, cải thiện chức năng bàng quang, kháng viêm, ngừa sỏi thận, điều trị các bệnh nhiễm ký sinh trùng, bảo vệ tuyến tiền liệt và làm giảm đi những khó khăn trong tiểu tiện do phì đại tuyến tiền liệt. Hạt điều: Hạt điều cũng được xem là món ăn chơi khá phổ biến trong dịp Tết Nguyên Đán. Mùi vị khá ngon và đẹp mắt, bên cạnh đó hạt điều còn cung cấp nhiều axit oleic, vitamin E, magie, axit anacardic… có tác dụng phòng ngừa bệnh tim mạch, giúp ngừa lão hóa và chăm sóc cho mái tóc khỏe mạnh,… Hạt sen: Hạt sen được dùng trong các loại ẩm thực truyền thống và được xem là một vị thuốc quan trọng của Đông y (liên nhục) đặc biệt trong điều trị các chứng bệnh thuộc tâm, tỳ, thận. Chữa suy nhược thần kinh và thể lực, bệnh lý tình dục (di, hoạt tinh) chữa đi ngoài phân lỏng, đái đục, khí hư ra nhiều. Hạt dẻ: Hạt dẻ chứa hàm lượng chất xơ rất lớn tốt cho tiêu hóa. Hạt dẻ có thể giúp phòng chống các bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, nó còn giúp bạn giảm stress nhờ đặc tính rất giàu magiê (80mg/10g). Không những thế, nó còn có tác dụng bổ thận ích tinh, mạnh gân cốt, tăng cường chức năng tiêu hóa, nuôi dưỡng dạ dày, cầm máu,… Ô mai: Ô mai chữa ho, trừ đờm, hen suyễn, khó thở, tiêu chảy lâu ngày, lỵ ra máu, chân tay lạnh do giun. Ô mai còn có tác dụng chữa chai chân, làm rụng trĩ, tiểu ra máu, băng huyết… Hạnh nhân: Hạnh nhân là loại hạt có từ rất lâu đời, ở trong cả kinh thánh cũng xác nhận có loại hạt này. Loại hạt này cung cấp 35% như vitamin E trong một ngày, giúp ngăn ngừa bệnh ung thư và Alzheimer. Nho khô: Giá trị dinh dưỡng của nho khô giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm táo bón, rất tốt cho chứng thiếu máu, yếu xương và tốt cho cả mắt. Axit Oleanolic trong nho khô còn giúp bảo vệ men răng. Ngoài ra, nho khô còn kích thích ham muốn trong chuyện phòng the và giúp điều trị các vấn đề về cương dương.