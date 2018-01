Các bước chăm sóc da ban đêm bạn nên thuộc lòng

Tẩy trang là bước chăm sóc da ban đêm đầu tiên bạn cần thực hiện. Nhẹ nhàng tẩy các lớp trang điểm trên khuôn mặt bằng loại nước tẩy trang không chứa cồn. Sau khi tẩy trang, bạn sẽ cần rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt. Việc làm này sẽ giúp loại bỏ dầu thừa và chất bẩn khỏi da mặt bạn. Rửa sạch bằng nước ấm. Tẩy da chết giúp loại bỏ các tế bào chết khỏi da và cho phép da mới sạch và mềm mại. Tuy nhiên, bạn không nên tẩy tế bào chết hàng ngày vì nó sẽ khiến da trở nên khô và mỏng đi. Bạn chỉ nên tẩy hai lần một tuần. Tiếp theo là bước bôi kem dưỡng ẩm nhằm bổ sung và nuôi dưỡng làn da của bạn. Không chỉ dưỡng ẩm cho khuôn mặt, hãy bôi dưỡng cả khuỷu tay, đầu gối, gót chân, bàn tay và bàn chân vì những bộ phận này sẽ khô vào ban đêm. Bôi kem mắt cũng là một trong những bước chăm sóc da ban đêm quan trọng. Vì không có tuyến dầu xung quanh mắt nên chúng ta phải chăm sóc cẩn thận quanh vùng mắt. Nhẹ nhàng xoa kem quanh mắt.Dưỡng ẩm môi cũng là bước cần thiết. Môi có xu hướng nứt và khô vào cuối ngày, do đó, để khôi phục độ ẩm, nhẹ nhàng rửa môi bằng nước ấm và lau khô bằng khăn sạch. Sau đó, thoa son dưỡng lên môi. Sử dụng vỏ gối lụa tơ tằm bởi nó thân thiện với làn da và mái tóc của bạn so với các loại vải khác. Tơ tằm giúp giữ độ ẩm còn nguyên vẹn cho làn da. Ngủ theo tư thế nằm ngửa sẽ giúp giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn trên khuôn mặt. Hãy nhớ chải tóc trước khi đi ngủ để giúp làm giảm sự rụng tóc và kích thích dòng máu chảy vào da đầu của bạn. Hãy cố gắng chải tóc nhẹ nhàng trong 3-5 phút để tuần hoàn máu tốt trong da đầu. Một giấc ngủ ngon là chìa khóa cho làn da đẹp và khỏe mạnh. Do vậy, bạn hãy tránh uống các thức uống có cafêin trước khi đi ngủ để cơ thể được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Ảnh: Boldsky. Video "Trị mụn hiệu quả với tinh dầu bạc hà". Nguồn: Tinh Dầu Xanh

