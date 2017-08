Các bệnh ngoài da một đi không trở lại với nắm lá me

Lá me giúp điều trị chứng lở ngứa ngoài da do dị ứng, gan mật nóng nhiệt. Lá me có tác dụng giải độc, trị bệnh ngoài da, thường tắm cho trẻ em đề phòng bệnh ngoài da vào mùa hè. Ảnh: Ydvn.net. Chữa gan mật nóng nhiệt: Dùng lá me non nấu canh chua cá, cua ăn tuần vài lần. Chữa dị ứng lở ngứa ngoài da: Dùng lá me nấu nước tắm. Ảnh: Nacurgo.com. Chữa ghẻ: Lá me, lá sầu đâu, mỗi vị 30-50g nấu nước tắm ngâm ngày 2-3 lần. Ảnh: bacsiviemdacodia.com. Rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ: Dùng một nắm lá me, rửa sạch nấu nước tắm hàng ngày. Ảnh: Mecuti.vn. Sau đây là 2 món ăn giải nhiệt, ngừa ngứa lở loét từ lá me.

1. Món canh chua cá lóc. Nguyên liệu: Cá lóc, dứa, cà chua, đậu bắp, dọc mùng, giá đậu, me chua chín, lá me, rau thơm, hành, ngổ, hành khô, tỏi, muối, hạt nêm, đường, ớt bột, tiêu, nước mắm, dầu ăn. Ảnh: monngon.info. Phi thơm hành, tỏi, ớt bột. Cho cá vào đảo nhẹ rồi cho nước vào nấu canh, cho thêm nước me chua và thơm vào. Đến khi nước sôi, bạn dùng thìa lớn vớt hết bọt phía trên để nước canh được trong. Ảnh: chaodinhduongvietnam.com. Nước sôi khoảng 3 phút, cá sắp chín tới, bạn cho cà chua, đậu bắp, dọc mùng, giá đậu, lá me non vào. Nêm thêm muối, đường, hạt nêm sao cho vừa ăn. Khi thấy món canh đã chín tới, tắt bếp, cho rau thơm và hạt tiêu vào. Ảnh: goccuabep.com. 2. Thịt gà nấu cốt dừa lá me. Nguyên liệu: Thịt đùi hoặc cánh gà, nấm, cà chua bi, riềng, sả, lá chanh, hành khô, ớt, lá me, hành lá, rau mùi, nước mắm, nước me, nước cốt dừa, sa tế. Ảnh: yeunoitro.net. Luộc chín thịt gà cùng riềng, sả, lá chanh. Sau đó, cho tiếp ớt và đổ nước cốt dừa vào đun sôi. Khi nước sôi trở lại, cho nấm rơm, cà chua bi, sa tế, nước mắm và nước me vắt vào. Ảnh: naugigio.com. Đun với lửa nhỏ cho thịt gà chín mềm. Khi gà chín, cho thêm 5 quả ớt khô vào. Cuối cùng, nêm lại gia vị với nước mắm cho vừa miệng rồi cho rau mùi, hành lá và lá me vào và tắt bếp. Ảnh: yeunoitro.net.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, trước khi sử dụng, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ).

