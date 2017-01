Các bài thuốc chữa bệnh kỳ diệu từ thực phẩm có vị cay

Nhiều nghiên cứu chứng minh, nếu ăn bữa ăn cay một đến hai lần trong một tuần sẽ làm giảm 10% nguy cơ tử vong so với những người không ăn. Quả đúng vậy, thực phẩm cay có nhiều dưỡng chất không tin nổi. Vì thế, nó còn được dùng chế thành nhiều bài thuốc quý. Ảnh: Wru. 1. Ớt cay. Chữa rụng tóc do hóa trị liệu: Với bài thuốc này, bạn cần 100g ớt tươi, 500ml rượu trắng. Bạn hãy rửa sạch ớt cho vào ngâm với rượu trắng trong 10 - 20 ngày. Sau đó, dùng rượu này bôi lên da đầu sẽ có tác dụng kích thích mọc tóc hiệu quả. Ảnh: Yan. Chữa đau lưng, đau khớp. Nguyên liệu cần 15 quả ớt chín, 3 lá đu đủ, rễ chỉ thiên 80g. Tất cả những nguyên liệu trên đem giã nhỏ ngâm cồn với tỷ lệ 1/2. Sau khi ngâm khoảng 1 tuần bạn dùng để xoa bóp giúp giảm đau rất tốt. Ảnh: Ancotnam. Chữa bệnh vẩy nến. Lá ớt cay 1 nắm to và đem đốt toàn tính, tre đằng ngà (tre vàng) cạo lấy 1 bát, lá sống đời 7-9 lá, thiên niên kiện khoảng 300g. Tất cả cho vào nồi với 2 lít nước, đun sôi kỹ, uống dần thay nước chè, uống chừng 3 ấm là khỏi. Ảnh: Baithuocquy. 2. Mù tạt. Chữa viêm họng. Dùng 1 thìa mù tạt đun lên cùng nước cốt của nửa quả chanh, kết hợp với một thìa cà phê muối và một thìa cà phê mật ong. Sau đó, dùng dung dịch này súc miệng để làm dịu cơn đau rát họng. Ảnh: Khoef. Thông mũi tức thì. Mù tạt có thể giúp bạn loại bỏ sự tích tụ đờm trong cơ thể. Nó có thể giúp bạn thông mũi tại chỗ bằng cách chà mù tạt lên ngực. Với cách làm đặt một miếng vải ngâm trong nước nóng đặt trên vị trí mà mù tạt chà lên duy trì trong vài phút sẽ giúp bạn dễ chịu hơn. Ảnh: Healthplus. Làm đẹp tóc. Dầu mù tạt được coi là một loại kem xả tóc và điều trị tóc hư tổn rất hiệu quả. Đổ một lượng lớn dầu vào lòng bàn tay của bạn, chà cả hai lòng bàn tay với nhau sau đó chà và massage tóc của bạn. Sau gội lại tóc bằng nước sạch hoặc dầu gội nếu cần muốn, bạn sẽ cảm thấy mái tóc nhẹ nhàng và mượt mà hơn. Ảnh: Lamdeptoc. 3. Hạt tiêu. Trị đau dạ dày: táo tàu 7 trái, bỏ hạt, 7 hạt tiêu sọ cho vào ruột táo tàu, buộc lại đem chưng cách thủy cho nhừ rồi nghiền nát, viên bằng hạt đậu xanh. Mỗi lần uống 7 viên với nước ấm. Người khỏe mạnh có thể uống 10 viên sẽ khỏi đau. Mỗi ngày nên dùng hạt tiêu cay trong bữa ăn cũng có thể giúp nâng cao ệ miễn dịch. Ảnh: Phunutoday. Trị buồn nôn, không ăn được. Dùng hạt tiêu 15g, bán hạ 15g. Cả 2 nghiền thành bột, giã gừng cho thêm tí nước vắt lấy nước gừng hòa vào 2 loại bột trên rồi viên to bằng hạt đậu nành. Mỗi lần uống 20-30 viên với nước gừng loãng. Ảnh: Alobacsy. Trị viêm thận. Dùng 7 hạt tiêu và 1 quả trứng gà. Chọc 1 lỗ ở đầu quả trứng rồi nhét hạt tiêu vào, dùng bột mì bịt kín lỗ thủng. Lấy 1 tờ giấy ướt bọc toàn bộ quả trứng đem đun cách thủy cho chín, ăn. Người lớn ăn ngày 2 quả, trẻ em 1 quả, ăn liên tục 10 ngày là 1 liệu trình điều trị. Nghỉ 3 ngày rồi ăn đợt 2. Ảnh: Soithan. Gừng. Trị ho, đờm nhiều, ho do viêm phế quản. Dùng gừng cùng cam thảo, bách bộ, mạch môn, đồng lượng. Sắc uống ngày 1 thang; hoặc sinh khương 10g, giã nát, vắt lấy nước cốt, trộn đều với 5ml mật ong, uống. Ảnh: Songkhoe. chữa đau lưng. Rửa sạch một ít gừng, đập dập rồi cho vào bình ngâm cùng rượu trắng, đậy kín nắp. Ba ngày sau khi rượu đã ngấm gừng thì đem ra xoa bóp vào vùng lưng bị đau. Cách chữa đau lưng này được nhiều người xác nhận là đem lại hiệu quả cao. Ảnh: Thoatvidiadem. Chữa trúng phong cấm khẩu: Dùng dịch cốt gừng tươi 12g, kinh giới 12g (sắc nước riêng, khoảng 12ml), trúc lịch 6ml, lấy măng vòi hơ nóng và sau vắt lấy nước, rượu trắng 6ml. Trộn đều 4 dịch trên, dùng thìa cho người bệnh uống. Ảnh: Emdep.

Nhiều nghiên cứu chứng minh, nếu ăn bữa ăn cay một đến hai lần trong một tuần sẽ làm giảm 10% nguy cơ tử vong so với những người không ăn. Quả đúng vậy, thực phẩm cay có nhiều dưỡng chất không tin nổi. Vì thế, nó còn được dùng chế thành nhiều bài thuốc quý. Ảnh: Wru. 1. Ớt cay. Chữa rụng tóc do hóa trị liệu: Với bài thuốc này, bạn cần 100g ớt tươi, 500ml rượu trắng. Bạn hãy rửa sạch ớt cho vào ngâm với rượu trắng trong 10 - 20 ngày. Sau đó, dùng rượu này bôi lên da đầu sẽ có tác dụng kích thích mọc tóc hiệu quả. Ảnh: Yan. Chữa đau lưng, đau khớp. Nguyên liệu cần 15 quả ớt chín, 3 lá đu đủ, rễ chỉ thiên 80g. Tất cả những nguyên liệu trên đem giã nhỏ ngâm cồn với tỷ lệ 1/2. Sau khi ngâm khoảng 1 tuần bạn dùng để xoa bóp giúp giảm đau rất tốt. Ảnh: Ancotnam. Chữa bệnh vẩy nến. Lá ớt cay 1 nắm to và đem đốt toàn tính, tre đằng ngà (tre vàng) cạo lấy 1 bát, lá sống đời 7-9 lá, thiên niên kiện khoảng 300g. Tất cả cho vào nồi với 2 lít nước, đun sôi kỹ, uống dần thay nước chè, uống chừng 3 ấm là khỏi. Ảnh: Baithuocquy. 2. Mù tạt. Chữa viêm họng. Dùng 1 thìa mù tạt đun lên cùng nước cốt của nửa quả chanh, kết hợp với một thìa cà phê muối và một thìa cà phê mật ong. Sau đó, dùng dung dịch này súc miệng để làm dịu cơn đau rát họng. Ảnh: Khoef. Thông mũi tức thì. Mù tạt có thể giúp bạn loại bỏ sự tích tụ đờm trong cơ thể. Nó có thể giúp bạn thông mũi tại chỗ bằng cách chà mù tạt lên ngực. Với cách làm đặt một miếng vải ngâm trong nước nóng đặt trên vị trí mà mù tạt chà lên duy trì trong vài phút sẽ giúp bạn dễ chịu hơn. Ảnh: Healthplus. Làm đẹp tóc. Dầu mù tạt được coi là một loại kem xả tóc và điều trị tóc hư tổn rất hiệu quả. Đổ một lượng lớn dầu vào lòng bàn tay của bạn, chà cả hai lòng bàn tay với nhau sau đó chà và massage tóc của bạn. Sau gội lại tóc bằng nước sạch hoặc dầu gội nếu cần muốn, bạn sẽ cảm thấy mái tóc nhẹ nhàng và mượt mà hơn. Ảnh: Lamdeptoc. 3. Hạt tiêu. Trị đau dạ dày: táo tàu 7 trái, bỏ hạt, 7 hạt tiêu sọ cho vào ruột táo tàu, buộc lại đem chưng cách thủy cho nhừ rồi nghiền nát, viên bằng hạt đậu xanh. Mỗi lần uống 7 viên với nước ấm. Người khỏe mạnh có thể uống 10 viên sẽ khỏi đau. Mỗi ngày nên dùng hạt tiêu cay trong bữa ăn cũng có thể giúp nâng cao ệ miễn dịch. Ảnh: Phunutoday. Trị buồn nôn, không ăn được. Dùng hạt tiêu 15g, bán hạ 15g. Cả 2 nghiền thành bột, giã gừng cho thêm tí nước vắt lấy nước gừng hòa vào 2 loại bột trên rồi viên to bằng hạt đậu nành. Mỗi lần uống 20-30 viên với nước gừng loãng. Ảnh: Alobacsy. Trị viêm thận. Dùng 7 hạt tiêu và 1 quả trứng gà. Chọc 1 lỗ ở đầu quả trứng rồi nhét hạt tiêu vào, dùng bột mì bịt kín lỗ thủng. Lấy 1 tờ giấy ướt bọc toàn bộ quả trứng đem đun cách thủy cho chín, ăn. Người lớn ăn ngày 2 quả, trẻ em 1 quả, ăn liên tục 10 ngày là 1 liệu trình điều trị. Nghỉ 3 ngày rồi ăn đợt 2. Ảnh: Soithan. Gừng. Trị ho, đờm nhiều, ho do viêm phế quản. Dùng gừng cùng cam thảo, bách bộ, mạch môn, đồng lượng. Sắc uống ngày 1 thang; hoặc sinh khương 10g, giã nát, vắt lấy nước cốt, trộn đều với 5ml mật ong, uống. Ảnh: Songkhoe. chữa đau lưng. Rửa sạch một ít gừng, đập dập rồi cho vào bình ngâm cùng rượu trắng, đậy kín nắp. Ba ngày sau khi rượu đã ngấm gừng thì đem ra xoa bóp vào vùng lưng bị đau. Cách chữa đau lưng này được nhiều người xác nhận là đem lại hiệu quả cao. Ảnh: Thoatvidiadem. Chữa trúng phong cấm khẩu: Dùng dịch cốt gừng tươi 12g, kinh giới 12g (sắc nước riêng, khoảng 12ml), trúc lịch 6ml, lấy măng vòi hơ nóng và sau vắt lấy nước, rượu trắng 6ml. Trộn đều 4 dịch trên, dùng thìa cho người bệnh uống. Ảnh: Emdep.