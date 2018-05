Cà chua trở thành độc dược khi dùng chung với những thực phẩm sau

Cà chua được mệnh danh là "nhà máy dinh dưỡng" vì nó cung cấp rất nhiều thành phần có lợi, tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Cà chua rất giàu vitamin A, C, K, vitamin B6, kali, folate, thiamin, magiê, niacin, đồng và phốt pho - những vi chất cần thiết để duy trì một sức khỏe tốt. Điều tuyệt vời hơn ở cà chua là chúng chứa rất ít cholesterol, chất béo bão hòa, natri và calo. Tuy nhiên, cà chua sẽ vô tình trở thành độc dược khi nấu chung với những thực phẩm sau. Cà chua và dưa chuột

Cà chua và dưa chuột có thời gian tiêu hóa khác nhau và khi kết hợp chúng có thể gây ra các vấn đề về tiêu hoá như đau dạ dày, buồn nôn và đầy hơi. Dưa chuột cũng chứa enzyme catabolic, sẽ phá hủy hàm lượng vitamin C có trong cà chua. Cà chua và gan

Gan chứa nhiều nguyên tố đồng, sắt có thể làm oxy hóa vitamin C có trong cà chua, làm mất đi lợi ích vốn có của loại quả này. Cà chua và cà rốt

Cà chua kị với cà rốt vì cà rốt chứa enzym phân giải vitamin C có trong cà chua; đồng thời khi ăn cùng lúc hai loại thực phẩm này sẽ làm giảm các thành phần dinh dưỡng của nhau và không có tác dụng. Cà chua và khoai tây

Nghiên cứu cho thấy cà chua và khoai tây đều chứa chất độc Solanine, nhưng ở lượng rất thấp. Chúng có nhiều ở cà chua xanh và khoai tây xanh (vỏ bên ngoài có màu xanh). Pectin và nhựa Phenolic có trong cà chua, kết hợp với lượng tinh bột cao của khoai tây có thể gây nên tình trạng rối loại tiêu hóa, khó tiêu, gây đau bụng, tiêu chảy, ở những bạn có hệ tiêu hóa kém.

Tương tự, bạn cũng không nên nấu cà chua với khoai lang. Cà chua và rượu trắng

Ăn cà chua và uống rượu trắng cùng lúc gây tức ngực, khó thở.

