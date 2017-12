BS tim mạch đầu tiên của VN nhận chứng chỉ quốc tế về TAVI: Thành công đến từ ê- kíp hoàn hảo

(Kiến Thức) - Lần đầu tiên, Việt Nam có một Trung tâm can thiệp tim mạch TAVI độc lập và có một chuyên gia về TAVI được trao chứng nhận quốc tế.

GS.TS.BS Võ Thành Nhân - Trưởng khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park, TP. HCM) cũng vừa được công nhận là Chuyên gia đầu tiên của Việt Nam về kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da (TAVI). Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với GS Võ Thành Nhân về thành tựu đặc biệt có ý nghĩa này.

- Xin chúc mừng GS đã được công nhận là chuyên gia TAVI đầu tiên của Việt Nam. Kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da (TAVI) đã được triển khai ở nước ta từ vài năm trở lại đây. Vậy điều gì khiến cho Việt Nam tới giờ mới có chuyên gia TAVI đầu tiên và Trung tâm can thiệp tim mạch TAVI độc lập đầu tiên (Bệnh viện ĐKQT Vinmec Central Park)?

- Với mỗi ca TAVI, Medtronic sẽ mời chuyên gia hàng đầu đến giám sát, chuyển giao kinh nghiệm, cho đến khi trung tâmđạt đầy đủ kỹ năng để tiến hành thủ thuật độc lập, an toàn nhất.

Tại Việt Nam, đa sốtrung tâm thực hiện TAVI đều không có ê-kíp hoàn chỉnh. Số bệnh nhân không đều đặn và đủ nhiều để các chuyên gia đánh giá được hết khả năng. Vì thế, dù đã thực hiện không ít ca nhưng nhiều bác sĩ và các trung tâm tim mạch vẫn chưa được Medtronic công nhận.Từ tháng 3/2017 tới nay, Vinmec Central Park đã thực hiện 31 ca TAVI với tỉ lệ thành công 100%.

GS.TS.BS Võ Thành Nhân trao đổi chuyên môn tại một hội nghị quốc tế về phương pháp thay van động mạch chủ qua da (TAVI)

- Theo ông, điều gì giúp Vinmec Central Park được công nhận là Trung tâm can thiệp TAVI độc lập chỉ trong 10 tháng – quãng thời gian được các chuyên gia giám sát đánh giá là rất ngắn so với các đơn vị can thiệp tim mạch trên thế giới?

- Vinmec Central Park là một trong số ít các cơ sở y tế tại Việt Nam sở hữu êkip can thiệp tim mạch đồng đều về chuyên môn.

Với TAVI, phẫu thuật viên chính sẽ không tiến hành 1 mình mà cần tới cả 1 ê-kíphỗ trợ, gồm bác sĩ Tim mạch can thiệp, bác sĩ và Kỹ thuật viênchẩn đoán hình ảnh, bác sĩ và Kỹ thuật viên gây mê hồi sức, bác sĩ phẫu thuật tim, bác sĩ siêu âm tim. Trình độ và sự phối hợp ăn ý của cả ê-kíp góp phầnhỗ trợ rất lớn cho phẫu thuật viên chính tạo nên thành công của thủ thuật.

Phạm vi chỉ định TAVI đang được mở rộng. Vinmec Central Park vừa trở thành Trung tâm can thiệp TAVI độc lập đầu tiên tại Việt Nam. Những điều này có ý nghĩa thế nào đối với người bệnh?

TAVI không chỉ được thực hiện với bệnh nhân có nguy cơ biến chứng phẫu thuật từ trung bình tới rất cao mà đang ngày càng được chỉ định cho người có nguy cơ thấp. Điều đó mở ra cơ hội cho nhiều bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật TAVI hơn.

Giờ đây, Vinmec Central Park đã đủ điều kiện để thực hiện thủ thuật ngay cả khi không có sự giám sát của chuyên gia từ nước ngoài. Bệnh viện hoàn toàn có thể chủ động sắp xếp lịch mổ, giúp bệnh nhân không phải đợi lâu.

- Như ông đã nói, TAVI là một trong những kỹ thuật can thiệp tim mạch phức tạp nhất hiện nay. Vì sao Vinmec Central Park lại chọn đầu tư vào 1 lĩnh vực khó như Tim mạch và lại chọn những kỹ thuật khó nhất để triển khai ngay từ đầu?

- Tim mạch là bệnh lý phổ biến ở người Việt, chiếm khoảng 20% dân số.1/4 số người Việt tử vong hàng năm là vì bệnh lý tim mạch. Với lợi thế là quy tụ đội ngũ bác sĩ tim mạch kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Vinmec Central Park tự tin chú trọng đầu tư vào lĩnh vực này và không ngừng học hỏi các kỹ thuật mới nhằm mang lại lợi ích nhiều hơn cho bệnh nhân.

Được biết chi phí cho một ca phẫu thuật TAVI tương đối lớn. Vinmec và Tập đoàn Vingroup có chính sách hỗ trợ nào dành cho người bệnh không thưa ông?

31 ca TAVI tại Vinmec Central Park đều được Quỹ Thiện Tâm (thuộc tập đoàn Vingroup) hỗ trợ 100% chi phí phẫu thuật. Hiện nay, Quỹ Thiện Tâm vẫn đang dành hỗ trợ từ 70% - 100% chi phí điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt là người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng.

Xin cảm ơn Giáo sư!