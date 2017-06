Bộ Y tế vào cuộc vụ bác sĩ bị đánh, bắt quỳ gối xin lỗi

Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra báo cáo và xử lý thông tin người nhà bệnh nhân bắt bác sỹ quỳ xin lỗi, theo tin tức trên báo Hải quan.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu Bệnh viện Thể thao Việt nam tổ chức thăm hỏi động viên, quan tâm công tác cấp cứu, điều trị phục hồi sức khoẻ và tâm lý cho bác sỹ của bệnh viện bị người nhà người bệnh hành hung; phối hợp với cơ quan Công an địa phương điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với nhóm đối tượng trong vụ việc trên; rà soát, chấn chỉnh công tác an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh trong Bệnh viện.