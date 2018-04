Bỏ túi các cách trị nám và tàn nhang bằng thiên nhiên "không thể tốt hơn"

Nám và tàn nhang là tình trạng tăng sắc tố da rất phổ biến, thường xảy ra ở nữ giới nhiều hơn. Do đó, các chị em muốn dưỡng đẹp da thì không thể bỏ qua cách trị nám và tàn nhang bằng thiên nhiên cực hiệu quả trong bài nhé.

Nám và tàn nhang đều là tình trạng tăng sắc tố da, hình thành các mảng màu tối sẫm trên mặt khiến làn da không đồng đều, khiến nhiều chị em thấy tự ti với ngoại hình của mình. Cùng xem ngay các cách trị nám và tàn nhang bằng thiên nhiên trong bài để chăm sóc da, làm đẹp tươi trẻ nhất cho bản thân nhé các chị em.

Mách chị em cách trị nám và tàn nhang bằng thiên nhiên tại nhà hiệu quả nhất

Tuy nám da và tàn nhang là hai tình trạng khác nhau. Nguyên nhân chính gây nám là do sản xuất thừa melanin khi da bị phơi ngoài nắng quá mức hoặc do các thay đổi nội tiết trong cơ thể, căng thẳng quá mức, độc tố, các vấn đề về tuyến giáp và sử dụng thuốc tránh thai.

Thường thì nàm với tàn nhang hay bị nhầm lẫn với nhau. Nhưng dù là do nguyên nhân gì thì trị nám và tàn nhang không phải là việc dễ dàng, không may việc trị nám bằng thuốc hay bôi mỹ phẩm nếu không kiểm tra kỹ sẽ gặp dị ứng, hỏng da hay gặp tác dụng phụ không mong muốn. Thay vào đó, các bạn có thể áp dụng các cách trị nám và tàn nhang bằng thiên nhiên, khôi phục lại làn da trắng sáng, tươi trẻ mà không gặp tác dụng phụ, rất an toàn đấy nhé.

Hướng dẫn cách trị nám và tàn nhang tự nhiên bằng nước chanh

Nước chanh là chất làm sáng da tự nhiên với các đặc tính làm se khít lỗ chân lông tuyệt vời. Bản chất có tính axit của nước chanh cũng giúp loại bỏ lớp ngoài của da, do đó loại bỏ một lớp da tăng sắc tố.

Các chị em chỉ cần:

Chiết nước ép từ một quả chanh tươi.

Dùng bông thấm rồi thoa nó trên các khu vực bị ảnh hưởng và nhẹ nhàng chà xát nó trong một hoặc hai phút.

Để nguyên trong 20 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm.

Thực hiện theo biện pháp khắc phục này hai lần mỗi ngày và bạn sẽ thấy cải thiện trong vòng ba tuần.

Dùng giấm táo - biện pháp trị nám và tàn nhang từ thiên nhiên

Axit axetic có trong giấm táo làm cho nó trở thành chất tẩy trắng mạnh mẽ, giúp loại bỏ các đốm và làm cho làn da mượt mà hơn và rạng rỡ hơn.

Giấm táo là thành phần trị nám và tàn nhang tại nhà đơn giản và an toàn. Ảnh: Internet

Các chị em chỉ cần:



Trộn cùng một lượng bằng giấm táo và nước. Áp dụng giải pháp này trên các điểm nám và cho phép nó không khí khô. Rửa sạch bằng nước ấm và lau nhẹ da.

Thực hiện theo cách trị nám và tàn nhang này một lần mỗi ngày để thấy làn da sáng khỏe lên rõ rệt nhé.

Nghệ - Cách chữa nám hiệu quả nhất tại nhà

Tinh chất nghệ có thể làm giảm melanin và giúp chống lại những vết nám da. Các thành phần hoạt chất curcumin trong nghệ có đặc tính chống oxy hóa và làm sáng da, giúp da thêm đẹp, mờ nám và tàn nhang nhanh chóng.

Chữa nám và tàn nhang nhanh chóng bằng bột nghệ tại nhà. Ảnh: Internet

Các chị em chỉ cần:



Trộn 5 thìa bột nghệ với 10 thìa sữa tươi nguyên chất để làm bột nhão. Nên sử dụng sữa tươi nguyên chất vì nó có axit lactic và canxi giúp tẩy tế bào chết và làm mềm da.

Thêm một thìa bột gạo để làm hỗn hợp thêm mịn, và sáng da hơn.

Thoa đều hỗn hợp trên da trong khoảng 20 phút thì rửa sạch bằng nước ấm và lau khô bằng khăn sạch.

Áp dụng hàng ngày để có làn da đẹp và sáng nhất.

Sử dụng nước ép hành để trị nám và tàn nhang tự nhiên an toàn

Nước ép hành là một phương thuốc gia đình hiệu quả để khôi phục lại tông màu da tự nhiên cho các chị em hiệu quả vô cùng. Ngoài ra nước ép hành còn có một loạt các hợp chất chứa lưu huỳnh có thể làm mờ mảng tối, sự đổi màu trên da do nám và tàn nhang, cung cấp thêm dinh dưỡng cho các tế bào da sáng khỏe nhất.

Hướng dẫn chị em cách trị nám và tàn nhang bằng nước ép hành. Ảnh: Internet

Các chị em chỉ cần:



Ép 2-3 củ hành tươi.

Trộn thêm 1 lượng giấm táo bằng với nước ép hành tây thu được, khuấy đều để được hỗn hợp đồng nhất.

Dùng bông hoặc bông tẩy trang thấm rồi thoa đều da mặt.

Để trong 20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm.

Thực hiện 2 lần mỗi ngày, duy trì liên tục trong vài tuần sẽ giúp làn da chị em mờ nám và tàn nhang rõ ràng nhất.

Trị nám và tàn nhang đơn giản với đu đủ

Trong đu đủ có papain, một loại enzyme có tác dụng tẩy tế bào chết và hư hại một cách tự nhiên.

Đu đủ mờ nám và tàn nhang tự nhiên. Ảnh: Internet

Các chị em chỉ cần:



Nghiền thịt đu đủ chín nhuyễn mịn

Trôn thêm 2 thìa mật ong vào bát thịt đu đủ, đảo đều.

Đắp mặt bằng hỗn hợp trên, để trong 20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm.

Đắp mặt nạ tuần 2 lần, duy trì trong vài tháng, các chị em sẽ thấy làn da sáng khỏe mờ thâm nám, tàn nhang hiệu quả, không những thế còn căng mịn vô cùng.

Các chị em hãy nhớ, bên cạnh việc áp dụng các cách trị nám và tàn nhang bằng thiên nhiên trong bài thì nhớ hạn chế tiếp xúc ánh nắng mặt trời và sử dụng kem chống nắng mỗi khi ra ngoài để trị nám và tàn nhang tốt nhất, dưỡng da khỏe đẹp căng mịn như ý. Chúc các chị em luôn xinh đẹp và rạng rỡ, tươi trẻ.