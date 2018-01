Bỏ túi 9 mẹo ăn trưa lành mạnh tại văn phòng

Sau đây là một vài lời khuyên có thể giúp bạn ăn trưa lành mạnh tại văn phòng nhằm tránh bệnh tật. Chúng ta thường chọn những đồ ăn nhanh trong giờ làm việc vì chúng khá tiện lợi. Tuy nhiên, đồ ăn nhanh lại nhiều chất độc và calo, khiến bạn tăng cân nhanh. Tự nấu cơm trưa mang đến văn phòng là thói quen ăn trưa lành mạnh có thể giúp bạn tránh các bệnh nguy hiểm như bệnh tiêu hoá, vấn đề về tim, ung thư dạ dày và tăng cân. Một nghiên cứu phát hiện rằng các công việc ngồi nhiều và làm việc trên máy tính trong một thời gian dài có thể gây mất nước và khiến da khô, táo bón, kiệt sức và các bệnh khác. Do vậy, bạn hãy tích cực uống nước lọc và nước trái cây lành mạnh để cơ thể đủ nước trong cả ngày làm việc. Nhiều nhân viên văn phòng thường uống cà phê và các đồ uống chứa caffein khác để tỉnh táo trong cả ngày. Tuy nhiên, khi dùng quá nhiều caffeine, đặc biệt với đường, có thể gây tăng cân, căng thẳng, tiểu đường và các bệnh khác. Nếu muốn ăn vặt tại chỗ làm, hãy chọn các thực phẩm lành mạnh như hạt điều, hạnh nhân, hạt dẻ cười, salad rau quả... Để tránh ăn vặt nhiều gây tăng cân, bạn có thể khiến mình quên cơn thèm ăn bằng cách đi bộ loanh quanh hoặc nói chuyện với đồng nghiệp trong văn phòng. Ngay cả khi bạn có các bữa ăn và đồ ăn nhẹ lành mạnh tại văn phòng, bạn vẫn có thể tăng cân nếu ăn quá nhiều. Do vậy, bạn phải ý thức và chia thực phẩm thành từng phần nhỏ trước khi ăn. Có những ngày bạn không thể chuẩn bị cơm trước ở nhà, bạn có thể cùng đồng nghiệp đi bộ đến quán ăn và đi bộ về để đốt cháy nhiều calo hơn. Công việc văn phòng không cho phép bạn di chuyển nhiều và do đó, bạn nên chọn những thực phẩm dễ tiêu hóa cho bữa ăn. Một số thực phẩm dễ tiêu hóa là cá, rau, bơ, yến mạch, trứng...Nguồn ảnh: Boldsky. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". (nguồn VTC)

Sau đây là một vài lời khuyên có thể giúp bạn ăn trưa lành mạnh tại văn phòng nhằm tránh bệnh tật. Chúng ta thường chọn những đồ ăn nhanh trong giờ làm việc vì chúng khá tiện lợi. Tuy nhiên, đồ ăn nhanh lại nhiều chất độc và calo, khiến bạn tăng cân nhanh. Tự nấu cơm trưa mang đến văn phòng là thói quen ăn trưa lành mạnh có thể giúp bạn tránh các bệnh nguy hiểm như bệnh tiêu hoá, vấn đề về tim, ung thư dạ dày và tăng cân. Một nghiên cứu phát hiện rằng các công việc ngồi nhiều và làm việc trên máy tính trong một thời gian dài có thể gây mất nước và khiến da khô, táo bón, kiệt sức và các bệnh khác. Do vậy, bạn hãy tích cực uống nước lọc và nước trái cây lành mạnh để cơ thể đủ nước trong cả ngày làm việc. Nhiều nhân viên văn phòng thường uống cà phê và các đồ uống chứa caffein khác để tỉnh táo trong cả ngày. Tuy nhiên, khi dùng quá nhiều caffeine, đặc biệt với đường, có thể gây tăng cân, căng thẳng, tiểu đường và các bệnh khác. Nếu muốn ăn vặt tại chỗ làm, hãy chọn các thực phẩm lành mạnh như hạt điều, hạnh nhân, hạt dẻ cười, salad rau quả... Để tránh ăn vặt nhiều gây tăng cân, bạn có thể khiến mình quên cơn thèm ăn bằng cách đi bộ loanh quanh hoặc nói chuyện với đồng nghiệp trong văn phòng. Ngay cả khi bạn có các bữa ăn và đồ ăn nhẹ lành mạnh tại văn phòng, bạn vẫn có thể tăng cân nếu ăn quá nhiều. Do vậy, bạn phải ý thức và chia thực phẩm thành từng phần nhỏ trước khi ăn. Có những ngày bạn không thể chuẩn bị cơm trước ở nhà, bạn có thể cùng đồng nghiệp đi bộ đến quán ăn và đi bộ về để đốt cháy nhiều calo hơn. Công việc văn phòng không cho phép bạn di chuyển nhiều và do đó, bạn nên chọn những thực phẩm dễ tiêu hóa cho bữa ăn. Một số thực phẩm dễ tiêu hóa là cá, rau, bơ, yến mạch, trứng...Nguồn ảnh: Boldsky. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". (nguồn VTC)