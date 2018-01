Bỏ túi 10 cách trị ho khan hiệu quả tại nhà

Nghệ chứa curcumin có tính chống virut, chống vi khuẩn và chống viêm mạnh. Điều này giúp điều trị các bệnh nhiễm trùng gây ho khan. Uống một ly sữa nghệ ấm pha chút mật ong có thể cải thiện đáng kể tình trạng ho khan. Hạt tiêu đen có chất làm nóng giúp trị ho khan. Trộn ½ muỗng cà phê tiêu đen với sữa và uống khi no bụng. Gừng chứa các đặc tính chống viêm và hương vị cay nồng có thể giúp bạn giảm bớt cơn ho. Nhai miếng gừng tươi trong ngày để giảm ho. Chanh có tính chất có thể làm giảm viêm và cũng cung cấp vitamin C giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng do ho khan. Kết hợp hai muỗng canh nước chanh và một thìa mật ong để uống nhiều lần trong một ngày. Mật ong có chứa các hợp chất chữa ho sẽ giúp bạn giảm cơn ho nhanh chóng. Trộn 5 muỗng canh mật ong với 2 muỗng canh dầu dừa và 1 muỗng canh nước chanh. Đun nóng hỗn hợp này trong 2 phút và uống cho đến khi cơn ho của bạn thuyên giảm. Nha đam chứa các tính chống viêm, giúp giảm ho khan. Thêm mật ong vào ly nước ép nha đam và uống. Hành tây là một trong những biện pháp chữa ho khan đơn giản. Cho ½ thìa cà phê nước ép hành tây với một thìa mật ong. Uống hỗn hợp này hai lần mỗi ngày. Dầu bạch đàn chứa các tính chất chống vi khuẩn và chống viêm có thể giúp giảm bớt ho. Thêm một vài giọt dầu bạch đàn vào một bát nước sôi. Hít nước trong 15 phút. Súp nóng và nước canh giúp làm dịu cổ họng và đặc biệt hữu ích trong việc làm giảm cơn ho khan. Súp gà là món phổ biến nhất để giảm triệu chứng ho. Trà cay là cách giúp bạn giảm bớt cơn ho khan. Các loại gia vị cay như gừng, quế và đinh hương sẽ chữa lành cổ họng của bạn ngay lập tức. Thêm một thìa cà phê bột gừng, một nhúm quế và một ít cây đinh hương trong nước sôi đun 5 phút. Uống hỗn hợp này hàng ngày. Ảnh: Boldsky.



Mời độc giả xem video “Xử trí nhanh cơn ngừng thở khi ho ở trẻ”. (Nguồn VTC)

